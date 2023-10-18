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هجوم لاذع على أردوغان بسبب مزاعم عبرية

الشروق أونلاين
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هجوم لاذع على أردوغان بسبب مزاعم عبرية

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تداول مزاعم عبرية بتقديم أنقرة مساعدات لإسرائيل.

وقال نشطاء عبر تويتر إن “خليفة المسلمين يدعم إسرائيل”، بعد إعلان قناة كان العبرية عن وصول مساعدات تركية إلى ميناء حيفا، عبارة عن سفينة محملة بـ 4500 طن من الخضار والفواكه.

وزعمت القناة أن شحنة المساعدات جاءت بعد أن طلبتها إسرائيل بسبب الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب مع غزة منذ السبت 7 أكتوبر 2023.

وبحسب ما نقلت وكالة “أنباء تركيا”، مساء الثلاثاء 17 أكتوبر، عن مصدر دبلوماسي تركي فإن أنقرة لم ترسل أي سفينة مساعدات إلى إسرائيل كما تروج بعض وسائل الإعلام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها بإسطنبول؛ تنديداً بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين وقطاع غزة من قبيل “إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين”، حاملين أعلام تركيا وفلسطين.

وأعرب المشاركون عن سخطهم من قصف المستشفى، فيما تخلل المظاهرة في بعض الأحيان إطلاق المحتجين التكبيرات.​​​​​​​

وفي إسطنبول، قام بعض المحتجين بإلقاء البيض على مبنى القنصلية، فيما أحرق آخرون علم إسرائيل. كما حاول بعض المتظاهرين تجاوز الحواجز التي وضعتها قوات الأمن في محيط القنصلية، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين الجانبين واضطرار الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

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