خليفة مبولحي يقترب من الانضمام لشباب بلوزداد

ينشط في الدوري السويدي وخاض عدة تجارب أوروبية

يتجه الحارس، حسين العقون، المحترف في نادي إسكيلستونا السويدي (الناشط في دوري الدرجة الثانية)، إلى خوض تجربة جديدة في الدوري الجزائري من بوابة نادي شباب بلوزداد، بعد أن تواجد في مفكرة بطل الجزائر، الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه بهذا الحارس (26 سمة) خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، والتي تنتهي يوم 24 فيفري المقبل.

وقالت مصادر مقربة من إدارة نادي شباب بلوزداد لـ”الشروق”، إن الأخيرة تدرس جديّا ضم الحارس صاحب الإمكانات الفنية والبدنية الكبيرة (1.98 م)، لتعويض رحيل الحارس السابق غايا مرباح نحو الرجاء البيضاوي المغربي، خاصة أن الطاقم الفني للسياربي معجب بإمكانات حسين العقون، الذي تخرج من أكاديمية نادي مالمو السويدي (الفريق الذي أسهم في تكوين الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش)، وسبق للعقون أن خاض تجربة في الجزائر من بوابة نادي اتحاد الجزائر في صنف الآمال بين عامي 2015 و2017.

حسين العقون: تكوّنت في فريق إبراهيموفيتش وحلمي اللعب مع المنتخب

وخاض العقون المولود بالسويد، الذي تنحدر أصوله من ولاية سطيف، عديد التجارب الاحترافية في الدوريات السويدية والأرمينية والبلغارية والسعودية، كما أنه كان في وقت من الأوقات مرشحا للانضمام إلى المنتخب الجزائري الأولمبي سنة 2015 والمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن إجراءات إدارية حالت دون تجسيد ذلك، وأكدت مصادر “الشروق” إن المفاوضات بين وكيل أعمال الحارس الجزائري، عبد الحفيظ بوكبوش، وإدارة شباب بلوزداد تسير في الطريق الصحيح من أجل حسم الصفقة قبل غلق سوق التحويلات الشتوية، في وقت تلقى فيه الحارس العقون عروضا من أندية سويسرية وبلجيكية، لكن مصادر “الشروق” كشفت بأنه يفضل اللعب في الجزائر للاقتراب من هدفه الأول وهو اللعب للمنتخب الوطني.

إلى ذلك، قال الحارس حسين العقون في اتصال مع “الشروق” إن حلمه هو اللعب مع المنتخب الوطني ولهذا فهو يفضل الانتقال إلى الدوري الجزائري من أجل لفت أنظار الناخب الوطني، جمال بلماضي، تبعا للنصيحة التي قدمها له وكيل أعماله والعديد من اللاعبين، الذين سبقوا لهم وأن خاضوا مثل هذه التجرية، وصرح بهذا الخصوص: “حلمي هو اللعب مع المنتخب الجزائري منذ بداية مشواري الكروي”، مضيفا: “لدي بعض العروض من أندية بلجيكية وسويسرية لكن وكيل أعمال نصحني بخوض تجربة في الدوري الجزائري للاقتراب أكثر من المنتخب الوطني”، وأردف: “سبق لي أن لعبت في فئة الآمال لنادي اتحاد الجزائر وأعرف جيّدا الدوري الجزائري”، ويشبّه الكثير من المتابعين الحارس حسين العقون بحارس “الخضر” وهاب رايس مبولحي، بالنظر لخوضهما الكثير من التجارب الاحترافية، منها تجربتان في الدوريين البلغاري والسعودي، كما أنه يعتبر الحارس الأساسي للمنتخب الوطني قدوته في الملاعب.

واعترف العقون بأنه واثق من قدرته على الوصول إلى المنتخب الوطني، وأكد بهذا الخصوص: “شخصيا أنا واثق من إمكاناتي وفي قدرتي على الوصول إلى هدف اللعب مع المنتخب الجزائري في يوم من الأيام”، قبل أن يضيف: “لقد خضت عديد التجارب الاحترافية وأملك التجربة التي تسمح لي بالتطلع لأهداف مستقبلية كبيرة”.