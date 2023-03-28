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رياضة

خليفة مضوي في شباب قسنطينة يشرع في عمله

عمر سلامي
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خليفة مضوي في شباب قسنطينة يشرع في عمله
ح.م
ليامين بوغرارة

شرع المدرب ليامين بوغرارة، في عمله أمسية الاثنين، من خلال إشرافه على أول حصة تدريبية بعد التحاقه بشباب قسنطينة.
ورسّم خليفة مضوي، على رأس العارضة الفنية لشباب قسنطينة، التحاقه بالنادي، قبل أن يقود أول حصة تدريبية.

وأكد بوغرارة في تصريحات له على هامش تقديمه لوسائل الإعلام: ” أهداف شباب قسنطينة واضحة، ويجب الحفاظ على المركز الذي تواجد فيه النادي”.

وأضاف: ” الفريق لديه كل المقومات، لو تتوفر كل الظروف، والنية الصادقة بإمكاننا تحقيق النتائج المرجوة”.

وتابع: ” مرحلة العودة ندرك بأنها صعبة، والجمهور القسنطيني معروف دائما بالوقوف مع الفريق خاصة في الفترات الصعبة”.

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