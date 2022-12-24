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رياضة

خليلوزيتش: “تعرّضتُ للقسوة في المغرب ولن أغفر لِلقجع”

علي بهلولي
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خليلوزيتش: “تعرّضتُ للقسوة في المغرب ولن أغفر لِلقجع”
ح.م
وحيد خليلوزيتش

تأثّر التقني البوسني وحيد خليلوزيتش كثيرا بِالمعاملة السيّئة، التي كان مصدرها رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع.

وأهّل خليلوزيتش منتخب المغرب لِنهائيات كأس العالم نسخة قطر 2022، قبل أن يُقْدِمَ رئيس اتحاد الكرة لقجع على إقالة التقني البوسني. بعد خلافات حادّة بين الطرفَين، فحواها رفض خليلوزيتش لِتدخّل لقجع في عمله الفني وانتقاء اللاعبين (حكيم زياش مثالا وليس حصرا).

وقال خليلوزيتش: “لقد خدش كبريائي، ولن أنساه أو أغفر له”، في إشارة إلى فوزي لقجع.

وأضاف التقني البوسني البالغ من العمر 70 سنة، في تصريحات لِموقع “تي بورتال” الكرواتي نشرها، السبت: “هذه الكلمات لا يُمكنها أن تُزيل مرارة القسوة التي شعرت بها. كان يُمكن أن أستمرّ في عملي وأُنهي مشواري التدريبي بعد مونديال قطر”.

واختتم وحيد خليلوزيتش مُنبّها مَن يتعاطفون معه أو الجمهور الرياضي بِصفة عامّة، أنه لم يتعامل مع أيّ وسيلة إعلام مغربية، منذ تاريخ إقالته في الصيف الماضي. وكل ما يُنسب إليه بِهذا الشّأن مُجرّد تصريحات صحفية “مُفبركة”.

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