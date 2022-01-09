خليلوزيتش: صنعت منتخبا قويا للمغرب.. ولا يوجد لاعب فوق “الأسود”

أكد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لـ منتخب المغرب، أنه صنع مجموعة رائعة لأسود الأطلسي قادرة على التنافس بجميع البطولات وتحقيق الانتصارات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد أي لاعب فوق منتخب أسود الأطلسي.

وقال خليلوزيتش فى تصريحات لموقع “سبورت كلوب” الكرواتي، “أنشأت مجموعة من اللاعبين الذين يريدون الألقاب، اللعب، العمل، التضحية، ووضع معيار معين للسلوك”. وأضاف، “المنتخب الوطني ليس فقط للاعبين، ولكن للأمة كلها أيضًا، ولا يجب على أحد أن يفسد السمعة والمصداقية، والأجواء بين اللاعبين”. وعن استبعاد بعض النجوم قبل أمم إفريقيا قال مدرب المغرب، “لكل شخص الحق فى إبداء رأيه، قدمت شرحا لما فعلته، أعرف ما أفعله والآن أثبت أنها خطوة جيدة، لا ينبغى أن يكون أي لاعب فوق المنتخب الوطني”. ومن جانب آخر، أكد المدرب البوسني أن الأمور معقدة شيئا ما حيث إن هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين يعانون من الإصابة لكنه قرر استدعاءهم لأهميتهم الكبيرة فى المجموعة.

وحيد حاليلوزيتش سيقدم ظهوره الثالث في كأس الأمم الإفريقية، بعد إقصائه في ربع النهائي مع ساحل العاج سنة 2010، وعدم تخطيه دور المجموعات مع المنتخب الجزائري سنة 2013.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في أمم إفريقيا 2021 في مواجهة نظيره الغاني اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويتنافس 24 منتخبا على التتويج باللقب الإفريقي، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأولى والثانية فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.