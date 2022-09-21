خليلوزيتش مستاء من ناكري الجميل ويُفكّر في الاعتزال

أبدى الناخب الوطني الأسبق وحيد خليلوزيتش استياءه من الظّلم الذي تعرّض له في المجال الرياضي، وقال إنه يُفكّر في اعتزال مهنة التدريب.

ويُمارس التقني البوسني وحيد خليلوزيتش (69 سنة) مهنة التدريب منذ مطلع التسعينيات.

وأوضح وحيد خليلوزيتش في سؤال عن نهاية مهامه مع منتخب المغرب مُؤخّرا: “لقد تألّمت كثيرا لِهذا القرار، حتى أنّني أُفكّر في إنهاء مسيرتي بِطريقة غريبة بعض الشيء. هذه هي الحياة، لقد مررت بِالعديد من التقلّبات، لكن هذا كلّه كثير جدا”.

ورضخ رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع للاعب حكيم زياش، وقرّر مُؤخّرا إعادة مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي إلى المنتخب. وهو أمر رفضه خليلوزيتش بِشدّة، وانتهى به المطاف إلى إعادة المئزر لِمسؤولي الكرة المغربية.

وأضاف خليلوزيتش في تصريحات إعلامية للقناة التلفزيونية البوسنية N1، الأربعاء: “استلمت عدّة عروض تدريب هذه الأيّام، لكنّني امتنعت عن الردّ، وأجّلت الأمر إلى تاريخ لاحق”.

ويُعهد عن وحيد خليلوزيتش أنه رجل ذو مبادئ، ولا يرضخ لِأيّ رئيس اتحاد كرة أو نادٍ، فقبل تركه لِمنتخب المغرب، سبق أن صدر عنه الكبرياء ذاته مع اليابان في ربيع 2018، وكوت ديفوار في فيفري 2010. وبِعبارة أخرى، يُفضّل التقني البوسني أن يُغادر الساحة بِشموخ، بدلا من المشاركة في المونديال مطأطئ الرّأس لِرئيس اتحاد الكرة.

ويبقى الاستثناء لِوحيد خليلوزيتش في عام 2014، لمّا أهّل المنتخب الوطني الجزائري لِمونديال البرازيل، وواصل عمله بِاقتدار، حتى أن رجاله أحرجوا ألمانيا بطلة العالم في محطّة ثمن النهائي.