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رياضة

خليلوزيتش: هدّدوني بِالقتل في المغرب

علي بهلولي
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خليلوزيتش: هدّدوني بِالقتل في المغرب

قال الناخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش، الخميس، إن شبح الموت يحوم حوله، بعد إقصاء أشباله من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

ونشّط وحيد خليلوزيتش، الخميس، مؤتمرا صحفيا بِالمغرب. بعد عودة المنتخب من الكاميرون حيث خاض هناك البطولة الإفريقية.

وأوضح خليلوزيتش أنه تلقّى تهديدات بِالقتل، بعد ورطة منتخب المغرب في “كان” 2022. دون أن يُقدّم توضيحات عن هذا الأمر الخطير.

وكان اتحاد الكرة المغربي بِالتنسيق مع التقني الفرانكو بوسني، قد سطّرا هدف تتويج منتخب الأكابر بِكأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون. عِلما أن رفوف الخزانة تضمّ كأسا واحدة فقط عمرها نحو نصف قرن، وبِالضّبط يعود تاريخها إلى سنة 1976.

وبِخصوص مستقبله على رأس العارضة الفنية لِمنتخب المغرب، قال خليلوزيتش إنّه مستعدّ لِرمي المنشفة، إن كان القرار يخدم مصلحة الفريق الأوّل في هذا البلد، ويُرضي مَن يُؤمنون بِجدوى إنهاء مهامه.

ويُشرف التقني وحيد خليلوزيتش (69 سنة) على تدريب منتخب المغرب منذ أوت 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في نهاية ديسمبر المقبل.

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