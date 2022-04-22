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رياضة

خليلوزيتش يتحدّى لقجع: أنا الذي يُقرّر فنّيا وليس أنتَ

علي بهلولي
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خليلوزيتش يتحدّى لقجع: أنا الذي يُقرّر فنّيا وليس أنتَ
من اليمين: فوزي لقجع - وحيد خليلوزيتش

تحدّى المدرب وحيد خليلوزيتش رئيس اتحاد المغرب لكرة القدم فوزي لقجع، بِخصوص “قضية” زياش ومزراوي.

وكان وحيد خليلوزيتش في تاريخ سابق، قد أبعد المهاجم حكيم زياش والمدافع نصير مزراوي عن صفوف منتخب المغرب. فيما يُحاول رئيس اتحاد الكرة المحلّي فوزي لقجع هذه الأيّام، إجبار التقني البوسني على التراجع عن قراره، وجلبه لاعبَي تشيلسي الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي، من أجل خوض كأس العالم 2022.

وقال وحيد خليلوزيتش: “اللاعب الذي يرفض التدريبات، وخوض المقابلات، ويتمارض (يدّعي أنه مصاب). أعتقد أن قصّة مثل هذا النوع من الكرويين انتهت. لقد اتّخذت قرارا بِشأنهما ولن أتراجع عنه. لا يهمّني مَن يُدافع عنهما”.

وأضاف التقني البوسني في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بِها لِقناة “نوفا تي في” الكرواتية: “عدّة أشياء غريبة عرفتها في حياتي. إذا كانوا غير راضين عنّي، فليست هذه المرّة الأولى التي أترك فيها منصبي”.

وسبق لِوحيد خليلوزيتش (69 سنة) تأهيل منتخب كوت ديفوار لِكأس العالم 2010 بِجنوب إفريقيا، ثمّ انسحب قبل 4 أشهر عن انطلاق المونديال، بعد خلافات حادّة بينه وبين اتحاد الكرة العاجي. وتكرّر السيناريو في ربيع 2018 عشية مونديال روسيا، مع منتخب اليابان. ما يعني أن “وحيد زمانه” تعوّد على مثل هذا النوع من الوضعيات والمواقف.

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