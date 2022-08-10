خليلوزيتش يرفض الرّضوخ للقجع ويقترب من الإستقالة

أوشك التقني البوسني وحيد خليلوزيتش، الأربعاء، أن يستقيل من تدريب منتخب المغرب.

وكان التقني خليلوزيتش (70 سنة) قد استهلّ تدريب منتخب المغرب، في أوت 2019. وبِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويتباحث خليلوزيتش حاليا مع اتحاد الكرة المغربي ترتيب إجراءات الاستقالة، كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء.

وكان اللاعب حكيم زياش مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي سبب خلافات خليلوزيتش مع مسؤولي اتحاد الكرة المغربي، حيث أصرّ التقني البوسني على إبعاده، نظير إصرار هيئة فوزي لقجع على جلبه لِخوض كأس العالم بِقطر في نوفمبر المقبل.

وفي حال ترسيم استقالته، يكون وحيد خليلوزيتش قد لجأ إلى الأسلوب ذاته لِثالث مرّة، بعدما رمى المنشفة في فيفري 2010، رغم تأهليه لِمنتخب كوت ديفوار لِمونديال جنوب إفريقيا، وربيع 2018، بعد أن قاد فريق اليابان إلى نسخة كأس العالم بِروسيا.

ويُروَّج لِاسم التقني المغربي وليد الرقراقي، لِخلافة وحيد خليلوزيتش.

ويُشرف وليد الرقرارقي (46 سنة) حاليا على تدريب نادي الوداد البيضاوي المغربي.