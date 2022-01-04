خليلوزيتش يفرض السرية على ودية بوركينا فاسو

أخبار الكان

مان سيتي يُودّع محرز برسالة مؤثرة قبل مشاركته في الكان

ودّع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجمه الجزائري، رياض محرز، برسالة مؤثرة قبل مشاركته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والمقررة بالكاميرون مشيرا إلى أن الفريق والجماهير سيفتقدونه طوال فترة غيابه.

محرز سيترك الفريق وهو يعد الهدّاف الأول للنادي منذ بداية الموسم الجاري، وأكثر اللاعبين إسهامًا في تسجيل الأهداف خلال عام 2021، كما تمنى النادي السماوي التوفيق لنجمه الإفريقي الوحيد في مهمة الدفاع عن لقبه القاري.

محرز كان التزم بتعليمات الاتحاد الدولي، التي أبقته تحت تصرف مانشستر سيتي حتى يوم 3 جانفي، حيث شارك في مباريات “البوكسينغ داي” ولعب دورًا محوريًّا في تصدر مان سيتي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُنتظر أن ينضم قائد المنتخب الجزائري إلى معسكر “محاربي الصحراء” في قطر، مساءالإثنين 3 جانفي.

نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي الإنجليزي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أول أمس الإثنين، صورة للنجم الجزائري، رياض محرز، وعلق عليها قائلًا: “سنفتقدك يا رياض.. “، في إشارة إلى احتمال غيابه لفترة تصل إلى الشهر بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا.

وتابع: “كل التوفيق لك في مهتك الوطنية”، مرفقة بعلم الجزائر وإيموجي النجمة، في إشارة إلى تمنيات النادي السماوي تتويج محرز والجزائر بكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة والحصول على النجمة الثالثة في القميص الرسمي لمنتخب الجزائر.

الجزائريون تفاعلوا بشكل كبير مع هذه التغريدة، وذهب البعض منهم إلى التأكيد على أن غياب محرز عن السيتي حاليًا يعني افتقاد الأخير للكثير من جماهيره الجزائرية؛ لأنها ستكون منشغلة بمتابعة محرز مع المنتخب الجزائري، في حين تفاءل الآخرون بالجاهزية العالية لمحرز حاليًا وقدرته على قيادة المنتخب الجزائري للاحتفاظ بلقب كأس أمم إفريقيا.

وتتفاءل الجماهير الجزائرية كثيرًا بوجود رياض محرز مع كتيبة جمال بلماضي، عطفًا على الأرقام التي سجلها مع “محاربي الصحراء” ومان سيتي مؤخرًا، وغرّد أحد الجزائريين على التحاق محرز بمعسكر المنتخب الجزائري، قائلًا: “إن شاء الله النجمة الثالثة”، وأرفقها بصورة متحركة لمحرز وهو يحتفل بالتتويج بكأس إفريقيا بمصر، في حين تمنى مشجع آخر التوفيق لمحرز، وكتب: “موفق بإذن الله يا محرز مع المنتخب الجزائري”.

مدرب السودان: معسكر الكاميرون ناجح.. ونخطط لودية ثالثة

أكد المدير الفني لمنتخب السودان، برهان تِيَّه، أن معسكر الكاميرون يمضي في الاتجاه الصحيح، مؤكدا خوض مباراة ودية ثالثة قبل 8 أيام من المباراة أمام غينيا بيساو بدور المجموعات.

وقال برهان، في تصريحات صحفية، إن الودية الثانية الأحد أمام زيمبابوي، أكدت أن الإعداد يمضي بشكل طيب للغاية فنيا وبدنيا. وأضاف: “مواجهة زيمبابوي كشفت عن العديد من الإيجابيات والسلبيات، وأدت الغرض المطلوب منها تماما”. وزاد: “الآداء في تصاعد مستمر على المستويين الفردي والجماعي، وكانت هناك سلبيات عديدة في المباراة الأولى أمام إثيوبيا، حيث عانينا من مشاكل في التنظيم الدفاعي والهجومي”. وتابع: “في المباراة الثانية، اختلف الأمر بشكل كبير، وظهر اللاعبون بصورة جيدة، وتحسن مستواهم”.

وواصل: “مستوى اللياقة البدنية ارتفع كثيرا عن السابق، والجميع يعلم ضيق الوقت، فالفريق الحالي يحتاج لترتيب وتنظيم، حتى يصل اللاعبون لدرجة مناسبة من الانسجام والتأقلم”. وأردف: “سنخوض مباراة ودية ثالثة، لكن الوقت يبدو غير كاف لإنجاز كل المطلوب، حيث يتبقى أسبوع قبل خوض أول مباراة في النهائيات”. واستطرد: “يمكنني وصف معسكر ياوندي بالناجح، كما أن خفض معدل الأعمار في قائمة المنتخب سهل المهمة في الاستجابة وتأدية المهام بحيوية”. وختم: “أشكر كل الجهود المبذولة من الاتحاد السوداني وقيادة البعثة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، لأجل تحقيق النجاح المنشود”

منتخب تونس يتدرب في المرسى

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تغيير مكان تحضيرات منتخب نسور قرطاج استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد انقطاع الكهرباء بملعب رادس، ما جعل المدرب منذ الكبير يلغي الحصة التدريبية. واحتضن ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، الاثنين، الحصة التدريبية لمنتخب نسور قرطاج، وذلك بمشاركة 24 لاعبا.

وشرع الجهاز الفني لنسور قرطاج، في الاهتمام بالمسائل الفنية والتكتيكية علاوة على الجوانب البدنية، بعد التحاق عدد مهم من اللاعبين بالتحضيرات. وتقرر أن يتحول منتخب تونس إلى الكاميرون، يوم الخميس القادم، على أن يخوض يوم 7 جانفي الجاري، مباراة ودية مع منتخب سيراليون.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم،، أن اختبار فيروس كورونا الذي أُجري لنجم نسور قرطاج، يوسف المساكني، في قطر، جاءت نتيجته إيجابية.

وكان اللاعب التونسي البارز قد شارك، الخميس الماضي، في مباراة مع فريقه العربي ضمن الدوري القطري.

ولا تسمح لوائح كأس أمم إفريقيا بتغيير اللاعبين حاليا، باعتبار أن عملية التسجيل أُغلقت بتاريخ 30 ديسمبر 2021. وتلعب تونس في المجموعة السادسة، إلى جانب مالي، وموريتانيا، وغامبيا، حيث تستهل مشوارها بمواجهة مالي (12 يناير)، ثم موريتانيا (16)، وجامبيا (20).

السعادة تغمر لوزا.. وأملاح يحدد هدفه في الكان

خاض منتخب المغرب مرانه الأول بالكاميرون، مساء الاثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأبدى عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي، سعادته بخوض مرانه الأول مع منتخب الأسود، بعد تعافيه من وباء كورونا.

وقال: “أجرينا أول مران في الكاميرون، ونسعى للتعود على الأجواء لنكون في أفضل جاهزية للمباراة الأولى والقوية أمام غانا”. وتابع للموقع الرسمي للاتحاد المغربي: “من المهم أن يبقى اللاعبون في تركيزهم العالي ومنسجمون، وأن تبقى أيضا المجموعة متماسكة”. وأشار صاحب الـ22 عامًا: “لا أريد تحديد أهدافنا في هذه النسخة، لكن يدور في ذهن جميع اللاعبين الرغبة في تحقيق الأهداف بدرجة عالية”. فيما قال سليم أملاح لاعب خط وسط ستاندارد لييج البلجيكي: “وصلنا الكاميرون، واللاعبين دخلوا المرحلة الثانية والأخيرة من الاستعداد”. وزاد: “محتمسون لدخول أجواء المنافسة، لدينا هدف واحد وهو إسعاد الجمهور المغربي، ونتمنى أن نكون في أفضل جاهزيتنا عند انطلاق المنافسة”. وسينافس منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وحيد خليلوزيتش، في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، مع غانا والجابون وجزر القمر.

إصابة يوسف المساكني بكورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن اختبار فيروس كورونا الذي أُجري لنجم نسور قرطاج، يوسف المساكني، في قطر، جاءت نتيجته إيجابية.

وكان اللاعب التونسي البارز قد شارك، الخميس الماضي، في مباراة مع فريقه العربي ضمن الدوري القطري. ولا تسمح لوائح كأس أمم إفريقيا بتغيير اللاعبين حاليا، باعتبار أن عملية التسجيل أُغلقت بتاريخ 30 ديسمبر كانون أول 2021.

وذلك حتى في حال إصابة لاعب بفيروس كورونا، لا سيما في ظل تمكين كل المنتخبات من قيد 28 لاعبا بدلا من 23، كما كان يحدث في البطولات السابقة. ولم يوضح بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم، ما إذا كان سيتم الاستغناء عن المساكني تمامًا في المسابقة الإفريقية، أم سيلتحق بالمجموعة بعد شفائه من الفيروس.

خليلوزيتش يفرض السرية على ودية بوركينا فاسو

قرر وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، فرض السرية على مباراة الأسود الودية، أمام بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل في الكاميرون، استعدادا للمشاركة بكأس أمم إفريقيا من 9 كانون جانفي الجاري إلى 6 فيفري المقبل.

وعلم “كووورة” أن المباراة ستجرى دون متابعة من جمهور أو إعلاميين، لعدم الكشف عن أوراق المدرب الفنية والتكتيكية، قبل بدء المنافسة الرسمية بأيام قليلة.

وستكون مواجهة بوركينا فاسو الودية الوحيدة للأسود في المعسكر الأخير، قبل انطلاق البطولة الإفريقة، إذ تمّ إلغاء ودية الجمعة الماضي بملعب مولاي عبدالله في الرباط، أمام منتخب الرأس الأخضر. وسيضع خليلوزيش خلال هذه المباراة، آخر اللمسات الفنية والاستقرار على التشكيل الأساسي للمغرب في أمم إفريقيا. ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم غانا والجابون وجزر القمر.

حسام حسن.. أسطورة مصرية تقهر الزمن في أمم أفريقيا

مع اقتراب انطلاق بطولة أمم أفريقيا، الأحد المقبل، تلمع أسماء بعض النجوم الذين يحملهم تاريخ الكان، بالاعتزاز والتقدير، في ظل العديد من الأرقام القياسية التي حققها هؤلاء اللاعبين المميزين. وعلى رأس القائمة، نجد الأسطورة حسام حسن نجم الكرة المصرية والعربية وعميد لاعبي العالم السابق، الذي حفر اسمه بالعديد من الأرقام القياسية.

ويحمل حسام حسن، الذي يعمل حاليًا مدربًا للاتحاد السكندري، رقمًا قياسيًا قبل انطلاق النسخة 33 من عمر أمم أفريقيا، لكونه أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة. وأحرز حسام، هدفًا لا ينسى في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم 3 فيفري 2006 في النسخة التي احتضنتها مصر وفازت بلقبها.

ولعب الفراعنة ضد الكونغو في ربع نهائي نسخة 2006، وسجل حسام حسن هدفًا في فوز مصر بنتيجة 4-1، وكان عمر نجم المنتخب المصري وقتها 39 عامًا و174 يومًا.

وفي هذا التقرير، أبرز النقاط في مسيرة حسام حسن ببطولة كأس الأمم الأفريقية:

بدأت حكاية حسام حسن مع كأس الأمم الأفريقية في نسخة 1986 وعمره 20 عامًا فقط، حين شارك في تلك النسخة، ولعب كبديل في لقاء الافتتاح ضد السنغال، وكان أحد أفراد الجيل الذي توج باللقب.

ولعب حسام حسن، نسخة 1988 التي ودع خلالها الفراعنة من الدور الأول، وأيضًا نسخة 1992.

وقاد حسام حسن، منتخب مصر لتتويج مميز بنسخة 1998، وهو ثاني لقب للبطولة حققه في مسيرته، كما شارك في نسختي 2000 و2002، وعاد في نسخة 2006 وحقق اللقب الثالث.

ويعد حسام حسن، ثاني هدافي منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 هدفًا، خلف الراحل حسن الشاذلي الذي سجل 12 هدفًا.

وأحرز حسام، هدفه الأول في بطولة أمم أفريقيا خلال مشاركته في نسخة 1998، وهي النسخة التي سجل خلالها 7 أهداف، واحتل صدارة الهدافين بالتساوي مع الجنوب أفريقي بينيدكت مكارثي. وسجل حسام حسن، 3 أهداف في نسخة 2000، ثم أكمل أهدافه بهدفه الشهير في نسخة 2006.

ويبقى حسام حسن، ثالث أعلى اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة، بعدما أحرز 7 أهداف في نسخة 1998 خلف الكونغولي نداي مولامبا الذي سجل 9 أهداف في نسخة 1974، والإيفواري لوران بوكو 8 أهداف في نسخة 1970.

حفر حسام حسن، اسمه أيضًا بين أكثر النجوم المصريين مشاركة في تاريخ البطولة القارية. ويحتل حسام حسن، المركز الثاني مناصفة مع الحارس عصام الحضري برصيد 7 نسخ، بداية من 1986 إلى 2006 على مدار 20 عامًا كاملة، بينما شارك الحضري في 7 نسخ خلال 19 عامًا. ويحتل الصدارة، أحمد حسن، الذي شارك في 8 نسخ على مدار 14 عامًا.

إلغاء الندوة الصحفية لمنتخب مصر

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان من المفترض أن يُعقد الاثنين لأحد لاعبي منتخب مصر، على هامش مران الفراعنة في استاد القاهرة الدولي. وتقدم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، باعتذاره لوسائل الإعلام عن عدم انعقاد المؤتمر.

وأوضح كيروش لوسائل الإعلام أنه وجد بندا في تعاقد اتحاد الكرة والشركة الراعية، ينص على ظهور لاعبي المنتخب بشكل حصري عبر إحدى القنوات الفضائية.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 فيفري الجاري إلى 6 فيفري المقبل. وسيلعب الفراعنة ضمن مجموعة تضم معهم كلا من: السودان وغينيا الاستوائية ونيجيريا.

9 منتخبات أفريقية تتسلح بلاعبي الدوري السعودي..

سلطت تقارير صحفية الضوء على لاعبي الدوري السعودي المشاركين فى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، ويمثل المهاجمون العدد الأكبر من اللاعبين المختارين بعدد أربعة مقابل حارسي مرمى، وباقى اللاعبين بين مدافع وجناح أيمن وصانع ألعاب، وسيمتد غياب بعضهم لأكثر من ثلاث جولات حال تأهل منتخب أى منهم للأدوار المتقدمة فى البطولة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن المنتخبات الأفريقية استعانت بـ9 لاعبين من الدوري السعودي، وعلى رأسها فريق الاتفاق، الذى يفقد أكثر من لاعب، بعد اختيار التونسي نعيم السليتي صانع الألعاب، والجزائري رايس مبولحي حارس المرمى، من قبل مدربيهما للانضمام إلى البطولة الأفريقية، أما بقية الأندية السعودية فذكر تقرير الرياضية أنهم سيفقدون أى منها لاعبًا واحدًا، حيث يفقد النصر خدمات الكاميروني فينسنت أبوبكر، والفيحاء الغاني صامويل أوسو، والاتحاد يغيب عنه النجم المصري أحمد حجازي، فيما يبتعد عن ضمك الجزائري مصطفى زغبة، حارس المرمى.

كما يلعب فريق الفيصلي دون جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخصر، بينما يبتعد عن الفتح الجزائري سفيان بن دبكة، وعن الطائي الزيمبابوي ناوليدج موسونا.

الكاميرون تشهد التمثيل العربي الأكبر فى تاريخ أمم أفريقيا بـ7 منتخبات

تشهد النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا التمثيل العربى الأكبر فى تاريخ البطولة القارية، وحضورا عربيا تاريخيا، بوجود 7 منتخبات عربية فى النسخة الثانية التى تقام بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، بعد النسخة الماضية فى مصر 2019. وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 فى الكاميرون من العام الحالي. ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة من المنتخبات العربية هى: منتخب الجزائر (حامل اللقب)، رفقة منتخبات تونس، مصر، المغرب، موريتانيا، السودان، وجزر القُمر، الذي يشارك في النهائيات لأول مرة في تاريخه.

كما شهدت النسخة الماضية مصر 2019، مشاركة 5 منتخبات عربية هي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا بجانب الفراعنة أصحاب الأرض. ويلعب منتخب جزر القُمر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022، رفقة المغرب، غانا والجابون، في أول مشاركاته بعدما حل وصيفا للمجموعة السابعة في التصفيات، برصيد 9 نقاط خلف منتخب مصر الذي تأهل متصدرا بـ12 نقطة. ويتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثانى فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

ملعب افتتاح أمم أفريقيا يتزين قبل أيام من انطلاق البطولة..

تواجد عدد من مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فى الملعب الأولمبي بالكاميرون، بالإضافة إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى الفترة من 9 جانفي وحتى السادس من فيفري المقبل. وانتهت أعمال الإنشاء والتجهيزات في الملعب الأولمبي، المقرر أن يستضيف حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بالكاميرون خلال أيام، بعد الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأفريقي لتفقد استعدادات البلد المضيف للكان.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي فى مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون المباراة الافتتاحية التى ستقام أمام بوركينا فاسو يوم 9.

وجاءت المجموعات الست للبطولة على النحو التالي..

المجموعة الأولى:

الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، غينيا، زيمبابوي، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، الجابون، جزر القمر.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

وتم وضع منتخب واحد من كل مستوى في مجموعة واحدة، لتكتمل الـ6 مجموعات في الدور الأول. ويخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، يتأهل لدور الـ16 كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات يحتلون المركز الثالث.

ومن دور الـ16 وصولا إلى المباراة النهائية، تستكمل البطولة بالنظام الإقصائى، الذى يقضى بتأهل الفائز وخروج المغلوب. ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة فى 5 مدن مختلفة، هى دوالا، ياوندى، بافوسام، جاروا وليمبى.

إلغاء ودية منتخب غينيا بيساو والكاميرون قبل أمم إفريقيا

ألغيت مباراة الكاميرون ضد غينيا بيساو الودية التي كان مقررا لها الإثنين في العاصمة ياوندي، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الفترة من 9 جانفي الجاري وحتى السادس من فيفري المقبل بمشاركة 24 منتخبا. ويشارك منتخب غينيا بيساو منتخبات مصر ونيجيريا والسودان مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية. ووفقا لموقع “crtv” الكاميروني فإن مباراة غينيا بيساو كان مقرراً لها الإثنين إلا أنها تأجلت بسبب عدم وصول منافس مصر إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي حتى الآن.

منتخب السنيغال سيفوز بكأس افريقيا 2021

اعتبر نجم السنغال السابق الحجي ضيوف بأن منتخبه بلاده الحالي يستطيع التتويج بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من جانفي الحالي، في حال آمن لاعبوه بإمكانياتهم.

وقال ضيوف مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق متوجّها بكلامه إلى أفراد منتخب السنغال “تملكون الموهبة، تستعدّون بشكل مذهل، والآن اذا آمنتم بأنفسكم ستتوجون”. وكان ضيوف الذي اختير أفضل لاعب في إفريقيا مرّتين أهدر ركلة ترجيحية، عندما خسرت السنغال نهائي نسخة عام 2002 ضد الكاميرون، كما بلغ المنتخب السنغالي نهائي نسخة عام 2019 وخسر أمام الجزائر بهدف بغداد بونجاح المبكر.

سفير مصر في الكاميرون: لم نحسم وجود حارس شخصي مع صلاح

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، أنه لم يتم التطرق حتى الآن لوجود حارس شخصي مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الافريقية.

ووصل محمد صلاح، إلى القاهرة في الساعات الماضية، تمهيدًا لانتظامه في معسكر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية التي ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 جانفي الجاري حتى 6 فيفري المقبل.

وقال مدحت المليجي، في تصريحات تليفزيونية: «لم نحسم حتى الآن وجود حارس شخصي مع صلاح»، مشيرا إلى أنهم حصلوا على وعود بتأمين البعثة المصرية كاملة. وأضاف: «لا نريد أن يظهر الشكل الذي كان في مباراة أنجولا ودخول الجماهير من أجل صلاح، ونتحدث في الفترة المقبلة لظهور المباريات بشكل منظم وغير عشوائي». وتابع: «المسحة الخاصة بالجماهير التي ستحضر مباريات كاس الامم الافريقية ستكون مجانية».

هكذا أعلن الاتحاد الموريتاني عن استدعاء بيات لكويري

لكويري صاحب الـ16 عاماً سيصبح أصغر لاعب في بطولة كأس الأمم التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، حال مشاركته في أحد مباريات الـ”كان”.

صاحب الـ16 عاما الذي ولد في 11 أفريل عام 2015، يلعب في صفوف نادي “الجمارك” الموريتاني معاراً من مواطنه نواذيبو.

وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بالموهبة الموريتانية بعد إعلان المدرب الفرنسي ديدييه داروزا المدير الفني لمنتخب المرابطون، عن استدعائه للقائمة النهائية لموريتانيا، ووصفه بـ”المعجزة”.

“لكويري” يلعب في مركز خط الوسط المهاجم، لديه قدم يسرى ذهبية، ويتميز بالمراوغات لمنافسيه، ولديه رؤية مميزة في الملعب. وأجمعت الصحافة الموريتانية على موهبة لاعب الوسط الموريتاني الشاب، حيث تعتبره أعظم آمال كرة القدم الموريتانية.

وتألق “لكويري” في البطولة العربية للشباب التي أقيمت في السعودية عام 2020، وكان متوقع له أن يكون أحد اللاعبين البارزين في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي أقيمت في موريتانيا العام الماضي. ولكن إصابة اللاعب صاحب الـ16 عاماً، أثناء مباراة ودية للمنتخب الموريتاني للشباب ضد نظيره المغربي، في الرباط الصليبي، منعته من المشاركة في البطولة.

وتتجد آمال الشعب الموريتاني في تقديم “لكويري” مردود طيب في بطولة كأس الأمم مع منتخب المرابطون، إذا أتيحت له الفرصة وشارك في المباريات، ليكتب رقماً قياسياً كونه أصغر لاعب في البطولة ويعلن عن نفسه كموهبة شابة جديدة في القارة السمراء.

جدير بالذكر أن منتخب موريتانيا يتواجد في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات مالي وجامبيا وتونس.

4 أبطال يغيبون عن أمم إفريقيا 2022

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 جانفي وفيفري 2022.

وستكون هذه هي النسخة 33 من البطولة، والثانية التي تشهد مشاركة 24 فريقا، بعد النسخة الماضية “مصر 2019”. وتشهد النسخة المرتقبة غياب 4 أبطال سابقين لبطولة كأس أمم إفريقيا، فيما تشارك 10 منتخبات سبق لها تحقيق اللقب.

الكونغو الديمقراطية، حيث سبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وهي الدولة التي كانت تعرف سابقا باسم زائير، تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 1968 و1974.

وفشل منتخب الكونغو الديمقراطية في بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات خلف جامبيا والجابون.

حقق المنتخب الجنوب إفريقي لقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عام 1996، ويغيب عن النسخة المنتظرة بعدما احتل المرتبة الثالثة في مجموعته بالتصفيات خلف غانا والسودان. بطل إفريقيا عام 2012 احتل المركز الثالث في مجموعة التصفيات خلف الجزائر وزيمبابوي، ليفشل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.

فاز منتخب جمهورية الكونغو بلقب كأس أمم إفريقيا مرة وحيدة عام 1972، واحتل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات خلف السنغال وغينيا بيساو ليستمر غيابه للنسخة الثالثة على التوالي.

لاعب منتخب إنجلترا السابق إيان رايت

اللاعبون الأفارقة وبلدانهم يستحقون المزيد من الاحترام

قال ايان رايت مهاجم منتخب إنجلترا ونادي أرسنال السابق، إن تغطية وسائل الإعلام لسفر اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا لخوض كأس الأمم الأفريقية مع منتخباتهم، “تفتقر إلى الاحترام” و”تشوبها العنصرية”.

وقال رايت المحلل الرياضي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إن تغطية البطولة ومسألة ترك اللاعبين خلال الموسم الأوروبي، تتناقض تماما مع الطريقة التي تم التعامل بها مع بطولة أوروبا 2020.

وقال في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: “هل هناك أي بطولة أكثر ازدراء من كأس الأمم الأفريقية؟ لا يوجد شرف أكبر من تمثيل بلدك. التغطية تشوبها العنصرية. لعبنا بطولة أوروبا عبر عشر دول وسط جائحة كوفيد-19، ولم تحدث أي مشكلة على الإطلاق. لكن الكاميرون، وهي دولة واحدة تستضيف البطولة، تمثل مشكلة للبعض”.

وأضاف رايت أنه اعترض على سؤال اللاعبين، عما إذا كانوا يعتزمون اللعب لبلدانهم، وقال: “إنك تطلب من الصحفيين سؤال اللاعبين، عما إذا كانوا سيلبون نداء اللعب لمنتخباتهم الوطنية. تخيل لو كان ذلك لاعبا إنجليزيا يمثل الأسود الثلاثة. هل يمكنك تخيل الضجة؟”

وسيغيب العديد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز عن مباريات الأندية في كانون الثاني، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وسيفتقد ليفربول صاحب المركز الثاني الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

وسيفتقد كريستال بالاس ويلفريد زاها وجوردان أيو وشيخو كوياتي، لكن مدربه باتريك فييرا قال إنه لن يحاول اقناع أي لاعب بالغياب عن النهائيات، وأضاف: “أحترم وأتفهم شغف وأهمية أن يذهب اللاعبون لتمثيل بلدانهم، لذلك لن أمنع أي لاعب من السفر لخوض كأس الأمم الأفريقية”، داعيا وسائل الإعلام إلى تغطية الحدث بجدية أكبر.

وقال رايت إن اللاعبين الأفارقة وبلدانهم يستحقون المزيد من الاحترام، وأضاف اللاعب السابق البالغ عمره 58 عاما والذي شارك في 33 مباراة مع إنجلترا قوله: “عدد كبير من أفضل اللاعبين في أوروبا الآن أفارقة. إذا كنا نحبهم على مستوى الأندية، فلماذا لا نحبهم على المستوى الدولي مثل أقرانهم من جميع أنحاء العالم؟ لماذا تتعرض هذه البطولة باستمرار للكثير من الانتقادات؟”