خليلوزيتش يُعيد المئزر إلى لقجع

قدّم التقني البوسني وحيد خليلوزيتش استقالته من منصب ناخب وطني مغربي، بعد ثلاث سنوات من العمل.

وقال اتحاد الكرة المغربي في بيان له نشره، الخميس، إن “الاختلافات وتباين الرؤى” دفعا خليلوزيتش إلى الرّحيل.

ولم يكشف اتحاد الكرة المغربي عن هُوِّية الناخب الوطني الجديد.

وكان التقني خليلوزيتش (70 سنة) قد استهلّ وظيفة تدريب منتخب المغرب، في أوت 2019. وبِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في صيف 2024.

واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، فإن اللاعب حكيم زياش مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي سبب خلافات خليلوزيتش مع مسؤولي اتحاد الكرة المغربي، حيث أصرّ التقني البوسني على إبعاده، نظير إصرار هيئة فوزي لقجع على جلبه لِخوض كأس العالم بِقطر في نوفمبر المقبل.

ويُعهد عن خليلوزيتش أنه يملك شخصية قوية، ويرفض مَن يتدخّل في شؤونه الفنية.

وبات وحيد خليلوزيتش وقد لجأ إلى الأسلوب ذاته لِثالث مرّة، بعدما رمى المنشفة في فيفري 2010، رغم تأهليه لِمنتخب كوت ديفوار لِمونديال جنوب إفريقيا. وربيع 2018، بعد أن قاد فريق اليابان إلى نسخة كأس العالم بِروسيا.

ويُروَّج لِاسم التقني المغربي وليد الرقراقي، لِخلافة وحيد خليلوزيتش.

ويُشرف وليد الرقراقي (46 سنة) حاليا على تدريب نادي الوداد البيضاوي المغربي.