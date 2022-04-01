خليلوزيتش يُقرن اسم الجزائر بـ “الخير”

لا يزال لسان التقني وحيد خليلوزيتش رطبا من ذكر الجزائر، كما حدث مساء الجمعة على هامش حضوره حفل سحب قرعة كأس العالم 2022 بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال وحيد خليلوزيتش: “في مونديال 2014 بِالبرازيل، كاد منتخب الجزائر يصنع إنجازا أمام ألمانيا بطلة العالم. وقارعنا أيضا بلجيكا (صاحبة المركز الـ 6) حتى الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة”.

جاء ذلك على لسان التقني البوسني، في تصريحات لِشبكة قنوات “بي إن سبورت” الناطقة بِالفرنسية.

ومعلوم أن “محاربي الصّحراء” هم المنتخب الوحيد في كأس العالم نسخة البرازيل 2014، الذي “جرّ” الفريق الألماني إلى الوقت الإضافي. كما قدّم زملاء سفيان فغولي عروضا فنية راقية أمام بلجيكا، التي فازت بِشقّ الأنفس (2-1) في العشر دقائق الأخيرة.

وعن فوج منتخب المغرب الذي يُمسك بِزمامه الفني، وصف وحيد خليلوزيتش منافسي أشباله بـ “المجموعة الصعبة”. وأوضح أن كرواتيا نائبة بطلة العالم في الطبعة المونديالية الماضية، وبلجيكا تموقعت في المركز الثالث، وكندا أحسن منتخب في منطقة “الكونككاف” (أمريكا الشمالية والوسطى والكراييب).