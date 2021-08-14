خليلي يكشف عن طموحاته مع أحد السعودي 

أعلنت إدارة نادي أحد السعودي، بصفة رسمية عن إنهاء كافة إجراءات التوقيع مع المدافع الجزائري سفيان خليلي صاحب الـ31 عاما، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بدءا من منافسات الموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تمنى مجلس الإدارة الوحداوي التوفيق للمدافع خليلي خلال تمثيله فريق “الجبل” ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بالمقابل قدم اللاعب سفيان خليلي شكره إلى إدارة أحد على ثقتهم به لتمثيل الفريق أحسن تمثيل، مؤكدا تقديمه المستويات الفنية العالية برفقة زملائه اللاعبين، وإسعاد جماهير النادي، وسبق لخليلي تمثيل الاتفاق، وتسعة أندية جزائرية وتونسية، وجميع المنتخبات الوطنية، كما شارك في كأس العالم العسكري بالبرازيل.