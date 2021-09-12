خليه يربي الريش.. حملة جديدة ضد غلاء لحوم الدواجن

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، حملة جديدة ضد غلاء لحوم الدواجن، تحت شعار “خليه يربي الريش” بعدما لامس سعرها سقف الـ 500 دج للكيلوغرام الواحد.

ودعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك المواطنين لمقاطعة شراء الدواجن إذا ما تعدت أسعارها الـ 450 دج للكلغ، بالرغم من إدراكها بأن هذا السعر ما يزال بعيدا عن القدرة الشرائية للعائلات المتوسطة.

وقالت المنظمة: “رهاننا في هبة التضامن بين كل طبقات المجتمع لضبط الأسعار الفاحشة وتخفيضها، فهناك من هو مقاطع أصلا دون حملات، كما أن قلة المنتوج تركت الانتهازيين في أريحية تامة، مما يتطلب مساهمة المذابح والتجار في هذه الحملة والوقوف جنبا لجنب مع المستهلكين لإنجاح المقاطعة والعمل بالسعر المرجعي الحالي دون الزيادة فيه ولو فلساً”.

وأضافت إن “هذه الحملة المشروطة و الموجهة لا تستهدف فئة المربين الذين رافقتهم المنظمة في الأوقات الصعبة والعسيرة التي مروا بها، ولكنها نتيجة حتمية لكبح الارتفاع الجنوني والمتزايد كل يوم”.

من جانبه علق مربي دواجن وعضو بمجلس ما بين المهن لشعبة الدواجن على الحملة بالقول إن المقاطعة ستزيد من حدة الأزمة لأن القطاع يحتوي على أزيد من 800 ألف عامل سيحالون إلى البطالة، واستيراد الدجاج من الخارج سيزيد من غلائه أكثر.

ودعا المربي جمعية حماية المستهلك إلى التحدث عن تحسين الظروف المعيشية للمواطن وسبل الخروج من الأزمة بدل الدعوة للمقاطعة لأن الدجاج أصلا حسبه غير موجود، والأعلاف ارتفع سعرها عالميا، فضلا عن انهيار الدينار الذي فعل فعلته.

