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الجزائر

“خلّيها زريعة”.. حملة وطنية لمقاطعة شراء البطاطا

الشروق أونلاين
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“خلّيها زريعة”.. حملة وطنية لمقاطعة شراء البطاطا
أرشيف
تعبيرية

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك السبت في بيان، إلى مقاطعة منتوج البطاطا، للحدّ من ارتفاع أسعاره في الأسواق.

وجاء في البيان:”تدعو المنظمة إلى مقاطعة ظرفية للمنتوج كاملا أو جزئيا. حسب حالة كل أسرة و استطاعتها”.

وأوضحت المنظمة أنّ المقاطعة التي تقترحها على المستهلكين تتمثل في “اقتناء كميات قليلة و عدم الاعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق”.

واستخدمت المنظمة في منشور البيان على صفحتها في فيسبوك وسم “#نشري_قيسي و الباقي #خليها_زريعة“.

إلى جانب ذلك، طالبت منظمة حماية المستهلك الحكومة “بوضع سعر مرجعي للبطاطا. وفق آليات مضبوطة”، مؤكدة استعدادها “للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية”.

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