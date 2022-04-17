“خلّيها زريعة”.. حملة وطنية لمقاطعة شراء البطاطا

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك السبت في بيان، إلى مقاطعة منتوج البطاطا، للحدّ من ارتفاع أسعاره في الأسواق.

وجاء في البيان:”تدعو المنظمة إلى مقاطعة ظرفية للمنتوج كاملا أو جزئيا. حسب حالة كل أسرة و استطاعتها”.

وأوضحت المنظمة أنّ المقاطعة التي تقترحها على المستهلكين تتمثل في “اقتناء كميات قليلة و عدم الاعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق”.

واستخدمت المنظمة في منشور البيان على صفحتها في فيسبوك وسم “#نشري_قيسي و الباقي #خليها_زريعة“.

إلى جانب ذلك، طالبت منظمة حماية المستهلك الحكومة “بوضع سعر مرجعي للبطاطا. وفق آليات مضبوطة”، مؤكدة استعدادها “للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية”.