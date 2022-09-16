خماسي بطولة المؤتمرات من الجزائريين يحققون نتائج رائعة

بن ناصر ومحرز اقتربا من الدور الثمن النهائي

أكملت البطولات الأوروبية للأندية في دور المجموعات، جولتها الثانية، بنتائج مقبولة لكل الأندية، التي ينشط لها الجزائريون، وعددهم خمسة، من بينهم الثنائي الناشط في رابطة الأبطال الأوربية، رياض محرز مع مانشستر سيتي واسماعيل بن ناصر مع الميلان الإيطالي.

وفاز رياض محرز برفقة مانشستر سيتي بصعوبة أمام بوريسيا دورتموند الألماني، وكانت النقطة السيئة في المباراة أن رفقاء رياض محرز، حققوا الانتصار عندما غادر رياض الملعب وتم تعويضه، فكان الفوز في غياب النجم الجزائري الذي لعب ساعة زمن من المباراة وفريقه خاسر، ولم يتمكن رياض محرز مرة أخرى من التسجيل ولا من تقديم كرة حاسمة، كما فاز الميلان بفضل بن ناصر بثلاثية مقابل واحد، وجمع فريقه بعد الفوز على دينامو زغرب أربع نقاط، وصار الفريقان على مقربة من انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثمن النهائي، حيث كل الاحتمالات تصب في خانة تواجد الميلان ومانشستر سيتي ضمن 16 فريقا أوربيا تتنافس على اللقب الكبير رابطة الأبطال الأوروبية الذي تمتلك منه الميلان سبعة ألقاب، ولا يمتلك منه مانشستر سيتي أي لقب.

أما في بطولة المؤتمرات الأروبية فقد سافر عيسى ماندي مع نادي الغواصات الصفراء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفاز النادي الاسباني أمام آبويل الصهيوني بهدفين مقابل واحد، ولعب عيسى ماندي 90 دقيقة كاملة منحته دقائق قد تساعده مع الخضر في التربص القادم، مع احتمال عودته إلى مقاعد الاحتياط في الدوري الإسباني، بينما أضاع نيس الفوز بعد أن كان فائزا في بلغراد أمام بارتيزان في مباراة شهدت حدثا سعيدا بالنسبة للجزائريين، تمثل في عودة المدافع يوسف عطال للمنافسة، وأكثر من ذلك لعب 90 دقيقة جيدة كما شارك زميله هشام بوداوي طوال أطوار المباراة، ولم يمنح المدرب لبلال براهيمي أكثر من أربع دقائق، وبقي كالعادة الحارس بولهندي على مقاعد الاحتياط وحظوظه قليلة في أن يلعب مستقبلا، وحقق ويست هام ثاني انتصاراته في كأس المؤتمرات على حساب فريق دانماركي، وكان ويست هام متفوقا بثلاثية مقابل واحد، وعندما دخل سعيد بن رحمة في حدود القديقة 69 في مكان البرازيلي باكيتا سجل الفريق المضيف هدفا، وعجز بن رحمة عن التهديف بالرغم من نشاطه في الدقائق التي لعبها.

لم يخسر أي فريق يلعب له جزائري في البطوات الأوروبية وعددهم ستة، لعبوا جميعا بينما غاب ديلور عن ناديه، في أجواء اعتذاره للشعب الجزائري وتأكد عودته لصفوف الخضر، أما بقية اللاعبين ومنهم رياض محرز، فقد أكدوا جاهزيتهم للمشاركة في التربص وفي المباراتين الوديتين خاصة إذا تأكد غياب ياسين عدلي وريان آيت نوري وخاصة حسام عوار عن تشكيلة جمال بلماضي، الذي توفر له عدد من اللاعبين على رأسهم بلال براهيمي ويوسف عطال وهشام بوداوي وسعيد بن رحمة وعيسى ماندي وخاصة الثنائي إسماعيل بن ناصر ورياض محرز الذين شاركوا في مستويات أوروبية مرتفعة المستوى، ليست ممكنة لكل اللاعبين.