خماسي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الكبرى

عرفت التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى، تواجد خمسة لاعبين جزائريين.

وضمت التشكيلة المثالية كل من الحارس أوكيدجة ورامي بن سبعيني وهشام بوداوي ونبيل بن طالب وأمين غويري.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي السنوي 2023 للاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى 🌍 pic.twitter.com/2tt3K4N5dD — SofascoreAR (@SofaScoreARB) January 7, 2024

وبالإضافة إلى الخماسي الجزائري، ضمت التشكيلة المثالية التي كشف عنها موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب التونسيين طالبي والسخيري، والمغربيين أشرف حكيمي ويونس عبد الحميد.