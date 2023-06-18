خمسة آلاف تذكرة مجانا للتوانسة والموريتاني عبد العزيز بوه لإدارة اللقاء

المنتخب التونسي منذ الأحد بعنابة لمواجهة الخضر وديا

وصل، السبت، إلى مدينة عنابة وفد المنتخب التونسي قادما من غينيا الاستوائية، وقد خصت ولاية عنابة البعثة باستقبال متميز بمطار عنابة الدولي وكذلك بمقر الإقامة بأحد فنادق المدينة وهو ما يعكس العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين والاتحادين الكرويين.

وقالت جامعة كرة القدم التونسية في بيان لها على موقعها الرسمي: “إن الاستقبال الحار الذي حظي به الوفد التونسي بعنابة يعكس العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين والجامعتين”. وتقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بجزيل الشكر إلى نظيرتها الجزائرية لكرة القدم ولكافة الإطارات التي كانت في استقبال الوفد التونسي.

وأجرى الأحد المنتخب الوطني التونسي بداية من الساعة السادسة مساء حصة تدريبية. وذلك استعدادا للقاء الودي الذي سيجمع المنتخبين الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وقالت صحف تونسية إن اللقاء ورغم طابعه الودي إلا أنه امتحان من الوزن الثقيل يجمع بين المنتخبين الجزائري وشقيقه التونسي، في إطار استعدادات الجانبين لبطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام 2024، إلى جانب تصفيات كأس العالم 2026. وسيحاول “نسور قرطاج” تدارك الخسارة المخيبة والأداء الباهت لهم أمام غينيا الاستوائية في خامس جولات تصفيات “الكان” حيث سقطوا بنتيجة 1-0، فيما يسعى “محاربو الصحراء” إلى مواصلة صحوتهم مع المدرب جمال بلماضي.

وبحسب نفس المصادر، فقد منح الاتحاد الجزائري خمسة آلاف تذكرة مجانية لفائدة الجمهور التونسي لحضور المباراة الودية مع منتخب الخضر.

يذكر أن المنتخب الجزائري تفوق على نظيره التونسي في آخر ثلاث مباريات جمعت المنتخبين، حيث فازت الجزائر في نهائي كأس العرب 2021 بقطر 2-0، ثم فازت وديا في لقاءين متتاليين 1-0 و2-0.

ويعود آخر فوز للمنتخب التونسي على حساب نظيره الجزائري إلى عام 2017 حين حسم زملاء يوسف المساكني مباراة الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا بنتيجة 2-1.

وسيدير الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب الجزائري والتونسي. وتجدر الإشارة أن الحكم الموريتاني كان قد أثار جدلا كبيرا في أعقاب حضوره في الداربي التونسي بين النادي الإفريقي والترجي وحادثة تقرير اللقاء بإشارته إلى تعرضه للصفع من المدافع ياسين مرياح الذي سيكون في الموعد خلال اللقاء الودي.