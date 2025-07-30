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صدور “مخالب الكاتب” لأمين الزاوي عن منشورات داليمان

صالح عزوز
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صدور “مخالب الكاتب” لأمين الزاوي عن منشورات داليمان

أعلنت دار “داليمان” للنشر والتوزيع عن صدور كتاب جديد للكاتب والروائي أمين الزاوي بعنوان «Les Griffes de l’Écrivain» مخالب الكاتب، حيث يتوفر العمل ابتداءً من يوم الخميس 31 جويلية في مختلف المكتبات.

ويمثل هذا الكتاب حسب دار النشر، سيرة ذاتية غير تقليدية، تمزج بين السرد الأدبي والتحليل النقدي والشهادة الشخصية، بعيدا عن النمط الكلاسيكي، ويطرح الزاوي من خلاله جملة من القضايا الثقافية والاجتماعية والفكرية التي تعكس هواجسه ككاتب، كما تلامس هموم النخبة والمجتمع الإبداعي.

ويتبنى العمل، بحسب الناشرة، رؤية تعتبر الكتابة شكلاً من أشكال المقاومة وموقفًا من العالم، حيث يدافع الزاوي عن قيم الحرية والجمال والحب والحداثة، من منظور يعتبر الكتابة أسلوب حياة والتزامًا إنسانيًا وفكريا وجاء في الصفحة الإعلانية للكتاب مقولة للكاتب جاء فيها: «Si l’écrivain a des griffes, le lecteur porte ses convictions… et ses doutes» إذا كان للكاتب مخالب، فإن القارئ يحمل قناعاته… وشكوكه، في إشارة إلى الطابع الجدلي والتفاعلي للنص.

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