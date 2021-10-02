خمسة جرحى إثر انفجار بسيارة لفرقة “البارود” بباتنة

الضحايا أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية

أصيب، مساء الجمعة، خمسة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، خلال موكب عرس بمدينة نقاوس الواقعة على مسافة 100 كلم جنوب غرب ولاية باتنة.

وكان الحادث وقع لحظة مرور موكب الزفاف بحي رأس العين وسط المدينة، إثر إطلاق لعنصر من فرقة البارود لطلق تقليدي، سقطت إحدى شظاياه في السيارة السياحية التي كانت تقل عناصر فرقة الألعاب النارية، ما أسفر عن نشوب حريق في الحشوات المحمولة بعد الانفجار، مخلفا خمسة جرحى، بينهم طفل في العاشرة من العمر، فيما تتراوح أعمار البقية بين المنتصف العقد الثالث و37 سنة، وأصيب الضحايا جميعهم بحروق من الدرجة الثانية، وسط حالة من الذعر والهلع حاول خلاله مشاركون إطفاء السيارة التي أصيبت بحروق طفيفة بعد خروج المصابين، تفاديا للأسوأ. وأكد بيان لمصالح الحماية المدنية أن وحدة إسعاف تنقلت فور وقوع الحادثة إلى عين المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابين قبيل تحويلهم إلى مصلحة الحروق بمستشفى المدينة.

يذكر أن مواطنين ما فتئوا يطالبون منذ سنوات بمنع استعمال البارود التقليدي الذي يخلف صدمات عنيفة على الأشخاص والأطفال والمرضى خاصة جراء الشحنات المستعملة والمؤثرة على طبلة الأذن والمخلفة لصدمات، ناهيك عن الإصابات التي تخلفها حيث أنها تسبب في أعاقة عدد من ممارسي هذه المهنة الخطرة كما تخلف من حين لآخر ضحايا لعل أبرزها ما حدث قبل سنوات ببريكة المجاورة حيث تسبب رماد سيجارة ساقطة في سيارة لفرقة “البارود” في انفجار وحريق خلف 13 قتيلا بينهم أشقاء.