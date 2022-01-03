خمسة حكام جزائريين يشدون الرحال نحو الكاميرون

أخبار الكان

تنقل الإثنين إلى الكاميرون الخمس حكام الجزائريين الذي اختارهم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لإدارة مباريات كان 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويشارك من الجزائر الحكم مصطفى غربال والحكام المساعدون كل من عبد الحق اشيالي ومقرن جوراري، بالإضافة إلى حكمي الفيديو لحلو بن ابراهيم ومهدي عبيد شريف.

وتتكون القائمة من 24 حكما و31 حكما مساعدا وثمانية حكام فيديو مساعدين من 36 دولة.

وقال مدير التحكيم في الكاف إيدي مايي، تم اختيار حكام المباريات بناءً على خبرتهم ومهاراتهم ومستواهم الحالي، في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أنهم خضعوا لعدة اختبارات كفاءة من خلال دورات تحضيرية ومباريات تنافسية حقيقية. الأفضل فقط هو الذي سيتواجد في هذا الحدث الاستثنائي.

وسيكمل جميع حكام المباراة المختارين استعداداتهم النهائية في الكاميرون قبل أسبوع من المباراة الافتتاحية.

وستتم مراقبتهم عن كثب قبل وأثناء المنافسة من قبل فريق من المتخصصين الفنيين والمحاضرين.

السنغال تطلب مواجهة السودان وديا قبل أمم إفريقيا

تجدّدت الطلبات على منتخب السودان، من قبل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها بعد عدة أيام، للاستفادة من وجوده المبكر في الكاميرون “البلد المضيف”.

وكشف محسن سيد، المدرب العام لمنتخب السودان، في تصريحات خاصة، أن المنتخب السنغالي تقدم لإدارة البعثة والجهاز الفني بطلب، من أجل خوض مباراة ودية، مؤكدا أن المدير الفني برهان تية وضع الطلب قيد الدراسة.

وكان منتخب “صقور الجديان”، قد خاض الخميس الماضي خلال معسكره بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ودية أمام نظيره الإثيوبي وخسرها بنتيجة (2-3). وخاض منتخب السودان يوم الأحد مباراته الودية الثالثة، وأكد سيد أن الجهاز الفني للصقور، استقر على خوض 3 مباريات فقط، قبل انطلاق النهائيات، ولديه طلب سابق من المنتخب الكاميروني. وأضاف محسن “الحالة البدنية في تحسن مستمر، أما الجوانب الفنية والتكتيكية ما تزال تحتاج لعمل مكثف، وسنحاول تحقيق الاستفادة القصوى من المباريات الودية لتحسينها”.

الأفارقة يتفوّقون على العرب في “الكان” من حيث التتويجات

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية بنسختها 33، والتي تستضيفها الكاميرون بين 9 جانفي الجاري، وحتى 6 فيفري المقبل.

وتُوج باللقب الإفريقي 5 منتخبات عربية، بواقع 12 بطولة، بينما حققت الدول الإفريقية الأخرى 20 بطولة، يستعرضها “كووورة” في هذا التقرير:

يتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي، رغم عدم فوزه باللقب منذ عام 2010 في أنغولا.

وتُوّج الفراعنة باللقب الإفريقي 7 مرات، بدأها عام 1957 ثم حقق اللقب في 1959 و1986 و1998، قبل الثلاثية المتتالية الشهيرة تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة، أعوام 2006، 2008، 2010.

حقق المنتخب الجزائري لقب البطولة مرتين، الأولى في نسخة 1990، والثانية في النسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر 2019. كما تُوج باللقب الإفريقي منتخب السودان عام 1970، والمنتخب المغربي عام 1976، والمنتخب التونسي عام 2004.

ويأتي المنتخب الكاميروني في المرتبة الثانية بقائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب القاري، بعد مصر. وتُوج الأسود باللقب في 5 بطولات، بدأت عام 1984، ثم 1988، 2000، 2002، بينما حصد آخر بطولاته عام 2017، على حساب الفراعنة في النهائي. ويأتي منتخب غانا في المرتبة الثالثة، حيث نجح في التتويج بالبطولة في 4 مناسبات، أعوام 1963، 1965، 1978، وأخيرا عام 1982.

كما تُوّج المنتخب النيجيري بالبطولة 3 مرات، أعوام 1980، 1994، 2013.

وحقق منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية) اللقب في نسختي 1968و1974، كما توج ساحل العاج بالكان في 1992و2015. وتوجت 4 منتخبات إفريقية بلقب وحيد لأمم إفريقيا، وهم: إثيوبيا (1962)، وجمهورية الكونغو (1972)، وجنوب إفيريقيا (1996)، وأخيرا زامبيا عام 2012.

تكلفة استضافة الكاميرون لكأس أمم إفريقيا 760 مليون يورو

ستكون الكاميرون محط أنظار العالم بعد أيام قليلة، حيث ستستضيف كأس الأمم الأفريقية من 9 جانفي وحتى 6 فيفري. البطولة كانت قد سحبت من الكاميرون في 2019، لتستضيفها في 2021 بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية اللازمة، لتقوم مصر باستضافتها.

وتأجلت البطولة مجدّدا، بعدما كانت ستقام في الكاميرون عام 2021، وذلك حتى جانفي العام الجاري بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

وكان الكثير من الجدل قد حدث في الفترة حول إمكانية تأجيل أو إلغاء البطولة هذا العام بسبب اعتراض الأندية الأوروبية على إرسال لاعبيها للمشاركة فيها بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا، لكن تم الاستقرار في النهاية على إقامة المسابقة في موعدها. هذا التأجيل المتوالي، جعل الحكومة الكاميرونية تنفق الكثير من الأموال حتى تستطيع تنظيم بطولة ينشط فيها مجموعة من أفضل لاعبي العالم، الذي ينشطون في أوروبا.

وبحسب محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، فإن الكاميرون قامت باستثمار مبالغ ضخمة لاستضافة كأس أمم إفريقيا بشكل مثالي، حيث بلغ حجم الإنفاق 760 مليون يورو.

وتم استثمار هذا المبلغ من قبل الحكومة الكاميرونية في البنية التحتية للبلاد سواء رياضية أو فندقية وطرق ومواصلات.

تجدر الإشارة إلى أن كأس أمم إفريقيا ستقام في 5 مدن (ياوندي ودوالا وليمبي وبافوسام وجاروا)، علما بأن المباريات ستقام في 6 ملاعب، اثنان في العاصمة ياوندي.

وقامت الحكومة الكاميرونية ببناء 4 ملاعب جديدة، فضلا عن تجديد ملعبين، وذلك حتى يكونا ملائمين لمواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

تقرير “مونت كارلو” كشف أيضا أن العديد من الكاميرونيين استثمروا مدخراتهم للاستفادة من استضافة بلادهم للبطولة من خلال فتح أكشاك حول الملاعب، أو استئجار مساحات مخصصة للسيارات، ومطاعم وغيرها من الأمور التي تحقق الأرباح، والتي تكون مستهدفة من استضافة مثل هذه البطولات.

حنبعل المجبري يتربّع على عرش أفضل المواهب الشابة في إفريقيا

حصل لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي التونسي حنبعل المجبري، على جائزة أفضل موهبة شابة في القارة الإفريقية عام 2021، من موقع Foot africa، وذلك إثر حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير.

أعلن الموقع الرياضي المعروف عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” ، عن نتائج التصويت الذي شارك فيه أكثر من 469 ألف شخص، مع صورة لحنبعل كُتِب عليها: “تهانينا لحنبعل المجبري بعد اختياره أفضل موهبة في إفريقيا عام 2021 بتصويت الجماهير”.

وصوّت أكثر من 250 ألف تونسي لصالح حنبعل المجبري، لتنصيبه على عرش أفضل المواهب الإفريقية بنسبة تتجاوز 55% من الأصوات، متفوّقا بفارق كبير على صاحب المرتبة الثانية، الجزائري آدم زرقان لاعب فريق رويال شارلروا البلجيكي، الذي حصل على نسبة 35% من مجموع الأصوات.

شارك حنبعل المجبري مع المنتخب التونسي الأول في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في قطر وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب نسور قرطاج بثنائية نظيفة. واستطاع اللاعب صاحب 18 عامًا تقديم أداء رائع مع تونس ولفت عديد الأنظار إليه، نظرًا لصغر سنه والأدوار التي قام بها في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، ما دفع عددا من مشجعي مانشستر يونايتد للمطالبة بمنحه فرصة أكبر مع الفريق الأول.

قوة أداء حنبعل وحضوره الطاغي فوق المستطيل الأخضر دفع رابطة مشجعي فريقه إلى التحرك والتقدم بطلب رسمي إلى مدرب الفريق، رالف رانغنيك، من أجل منحه فرصته خلال مرحلة الإياب من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد حنبعل المجبري للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون إلى جانب منتخبات مالي وغامبيا وموريتانيا.

لاعبو الخضر يتحجمون قبل كأس إفريقيا

لجأ عديد لاعبي منتخب الجزائر للتداوي بالحجامة خلال تحضيراتهم لكأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في قطر، التي يقيم فيها “محاربو الصحراء” معسكرا إعداديا انطلق في 28 ديسمبر ويستمر إلى 5 جانفي الجاري، ومن المفترض أن يلعب خلاله المنتخب مباراة ودية أمام غانا قبل السفر إلى مدينة دوالا الكاميرونية.

منتخب الجزائر حلَّ في المجموعة الخامسة بكأس إفريقيا، وسيواجه فيها منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، في دورة يبحث خلالها عن الدفاع عن اللقب الذي توّج به في مصر عام 2019.

لجأ ثلاثي المنتخب الجزائري، حارس نادي ميتز الفرنسي، ألكسندر أوكيدجة، ونجم نادي نابولي الإيطالي، آدم وناس، ونجم نادي الريان القطري، ياسين براهيمي، إلى التداوي بالحجامة خلال وجودهم في معسكر المنتخب الجزائري، حيث تم نشر صور لهم وهم يستعينون بالحجامة التي أثبتت كل الدراسات العلمية بأنها مفيدة للرياضيين، خاصة في حالات التخلص من الإرهاق الشديد الذي يعاني منه ياسين براهيمي، والذي كان قبل أسبوعين فقط أحد مهندسي تتويج منتخب الجزائر الرديف بكأس العرب FIFA 2021 بقطر.

ويستعين عديد نجوم كرة القدم العالمية بالحجامة خلال تحضيراتهم، وعلى رأسهم نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بن زيمة، صاحب الأصول الجزائرية، كما أن لاعبي المنتخب الجزائري وفي مقدمتهم رياض محرز، دائما ما يستعينون بالحجامة، وكان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي يستغل في كل مرة دخوله معسكرات منتخب الجزائر للتداوي بالحجامة بإشراف الجهاز الطبي لـ”محاربي الصحراء”.

كيروش: لا أعد بلقب أمم إفريقيا ومهمتي اللعب في المونديال

فجّر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الأحد، عددا من المفاجآت قبل بدء الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون.

ووعد المدرب البرتغالي، الجماهير المصرية، بتقديم أفضل مستوى في بطولة كأس أمم إفريقيا، وخوضه كل مباراة من أجل الفوز فيها. وتابع قائلاً: “لا يوجد في تعاقد أي مدرب مع أي فريق بند يتعلق بالفوز ببطولة. الهدف الرئيسي في مهمتي حين تعاقدت مع منتخب مصر، هو التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، ولكن في “الكان” هدفنا محاولة الانتصار في كل مباراة، بناء عقلية الفوز، لأننا في شهر مارس، سنلعب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022″.

وأضاف كيروش، في حديثه “أعرف أن مصر لديها تاريخ كبير في كأس أفريقيا، لكن يبقى هدفنا هو التأهل لكأس العالم، وهو هدف لم أحدده أنا، ولولا أهمية التصفيات للمونديال ما أقدم الاتحاد الدولي “فيفا” على وضع مونديال الأندية في وقت كأس إفريقيا، والأكثر من ذلك أنه حينما تعاقدت مع الاتحاد المصري لم يكن مؤكداً إقامة كأس إفريقيا في موعدها، وبناء على ذلك لم أستطع الحديث عن البطولة آنذاك، ولا شك أنه لو استطلعنا الرأي، حول الأهم: بطولة إفريقيا أم كأس العالم، سيختار 99 بالمائة المونديال”.

وتحدّث كيروش عن اختياره لمحمود حسن تريزيغيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، الذي لم يلعب أي مباراة حتى الآن، قائلاً “تريزيغيه خبير، ولاعب جيد، أثق أن يكون لاعباً محورياً في “الكان”، رغم أنني سأحدد أين يلعب بعد أن يرتدي قميص المنتخب المصري، ويشارك في التدريبات، وسيكون جاهزاً للأداء في أي مركز، فهذا منتخب بلد، وليس فريقاً”.

وحول مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة، قال المدرب البرتغالي “كل المنتخبات التي سنواجهها في مستواها الآن أفضل مما كانت عليه في 2010، وعلينا نحن أيضا أن نلعب أفضل من ذلك، ولن نكون في نزهة، بل سنلعب للفوز بكل المباريات، رغم صعوبات البطولة، التي أدركها منذ أن كنت مدرباً لمالي، نحن جاهزون للقتال، وسأجعلكم فخورين بالمجموعة التي اخترتها. وهنا أؤكد لكم، بعد خبرة 40 عاماً في مسيرتي دربت خلالها منتخبات كثيرة، أن المنتخب أهم من اللاعبين، ومسؤوليتي اختيار أفضل فريق، وفعلت لذلك كل ما يجب فعله من تابعة وتحليل وقياس”.

وعن اختيار 25 لاعباً فقط في البداية، قال كيروش “اخترنا في النهاية 25 لاعباً، سيسافرون معنا إلى الكاميرون، وسألتم عن طارق حامد ومحمد مجدي “قفشة”، مع أنني استبعدت أحمد رفعت وأحمد ياسين وآخرين، ولم تسألوا لماذا اخترت عمرو السولية وعمر مرموش ومحمد صلاح ومحمود تريزيغيه، في النهاية أنا المسؤول، ووظيفتي بناء فريق قوي متماسك يلعب كرة جيدة، وهدفه التأهل إلى كأس العالم في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين مثل صلاح وتريزيغيه ومرموش ومصطفى محمد”.

مهاجم نيجيريا تايوو أونيي: سنقاتل من أجل التتويج بكأس الأمم الإفريقية

أكد تايوو أونيي، لاعب فريق يونيون برلين الألماني ومنتخب نجيريا، أن منتخب بلاده على أتم استعداد لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون ، وصرح أونيي عبر صحيفة “complete sport” النيجيرية بأن تواجده مع المنتخب في البطولة يعد الظهور الأول الرسمي له مع النسور ؟

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية كلا من منتخبات “مصر، نيجيريا، غينيا بيساو، والسودان”، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى.

وعن تدريبات النسور قال، “كانت تدريباتنا الأخيرة رائعة ونخوض في اليوم الواحد تدريبين منذ أن استأنفنا المعسكر، وتمارين مختلفة توصلنا إلى الإيقاع وتهيئنا للمباريات”.

واختتم تصريحاته قائلا، “بالنسبة لنا، يجب أن نذهب إلى هناك ونفعل كل شيء من أجل بلدنا، لقد انتهينا من تدريباتنا فى المعسكر وسنقاتل للتتويج بالبطولة.”

وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أعلن استبعاد مهاجم النسور الخضراء ونادي نابولي فيكتور أوسيمين من قائمة الفريق المشاركة فى كأس أمم إفريقيا 2021 للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد النيجيري إلى أنه تم استبعاد أيضا المدافعين عبد الله شيهو وليون بالوجون بسبب الإصابات المختلفة، إلى جانب إيمانويل دينيس.

وانضم بدلا من اللاعبين المذكورين كل من تيرون إبيوي “فينسيا الإيطالي”، ولو أولواسيميلوجو أجايي “وست بروميتش ألبيون الإنجليزي”، وهنري أونيكورو “أولمبياكوس اليوناني”، وبيتر أولاينكا “سلافيا براج التشيكي”.وسيضطر أوسيمين إلى الغياب عن المنافسة مرة أخرى، حيث في عام 2019، غاب عن جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية باستثناء مباراة واحدة، حيث لعب 45 دقيقة فقط في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره مصر في المباراة التي ستقام في الحادي عشر من شهر جانفي المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية.

أوباميانغ ينضم لمنتخب الغابون فى معسكر الإمارات استعدادا لأمم إفريقيا

كشفت تقارير مغربية عن استعادة المنتخب الجابوني أحد نجومه المميزين قبل مواجهة منتخب المغرب في نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم، المقررة فى دولة الكاميرون خلال الفترة مابين 9 من جانفي الجارى حتى الـ 6 من فبراير المقبل.

وكشف موقع “lesport360” المغربي أن اللاعب بيير إيمريك أوباميانغ، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، انضم لبعثة المنتخب الجابوني الذى يقيم معسكرا فى دبي بالإمارات العربية المتحدة تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية.

وكان أوباميانغ قد دخل فى أزمات مع فريقه الأنجليزي، الأمر الذي كان سيؤثر على مشاركته مع منتخب بلاده فى نهائيات أمم أفريقيا، إلا أن رغبة اللاعب حسمت وجوده مع منتخب الغابون. وذكرت التقارير المغربية أن باتريس نوفو مدرب المنتخب تحدث مع اللاعب فور وصوله وطلب منه التركيز على البطولة حاليا وعدم التركيز فى الأمور التي حدثت له مع أرسنال. وأوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا المنتخب المغربي فى المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غانا وجزر القمر والجابون. وكان نادى آرسنال الانجليزي جرد اللاعب من شارة القيادة في الأيام الماضية وتم استبعاده من قائمة الفريق لمباراة ويستهام يونايتد لأسباب تأديبية، بعد ان قام بخرق العقوبات التأديبية بسبب تأخيره عن الانضمام إلى صفوف الفريق.

بدر بانون على رأس 8 لاعبين يتخلفون عن بعثة منتخب المغرب في الكاميرون

تخلف 8 لاعبين عن بعثة المنتخب المغربي التي غادرت اليوم من مطار مدينة سلا متجهة إلى الكاميرون، عبر رحلة جوية خاصة، استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا.

وتسبب فيروس “كورونا” فى استبعاد كل من، يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الاسباني، وبدر بانون، مدافع الأهلي، الحارس ياسين بونو، ومنير الحدادي، لاعبى إشبيلية الإسباني، وإلياس شاعر، لاعب كوينز بارك راينجرز، وآدم ماسينا وعمران لوزا من واتفورد الإنجليزي، ومروان غانم سايس، مدافع وولفرهامبتون، بسبب التزامهم بمباريات رسمية رفقة أنديتهم على أن يلتحقوا ببعثة الأسود يوم 4 من شهر جانفي الجاري.

وسيواجه “الأسود” منتخب بوركينافاسو وديا في يوم 6 جانفي المقبل، بالكاميرون قبل الدخول في المعترك الإفريقي ، وأوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا، المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات كل من غانا وجزر القمر والغابون.

هجوم حاد على زياش بعد استبعاده من المغرب في كأس أمم إفريقيا

أثار غياب حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، عن قائمة منتخب المغرب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون، عديد علامات الاستفهام، وهو ما علق عليه فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وألمح لقجع، فى تصريحات لإذاعة “راديو مارس”، إلى أن حكيم زياش لم يستحق الحصول على مكان بتشكيل أسود الأطلسي قائلا، “انتظرنا أن يكون زياش اللاعب الذى سيحمل المنتخب المغربي ويقوده للانتصارات، وليس أن ينتظر استلام الكرة من اللاعبين دون القيام بأى مجهود، ولا أريد الخوض فى مزيدٍ من التفاصيل”. وأضاف لقجع، “أنه فى معسكر كأس أمم إفريقيا 2017، وقبل السفر إلى الجابون، قرر المدير الفني آنذاك، هيرفي رينارد، إزالة اسم زياش من قائمة الفريق، وارتأينا لاتخاذ حل نهائي، إذ قرّر منح اللاعب بعض الوقت ليعود بنفسية جديدة إلا أنه لم يقنعنا بذلك حتى الآن”.

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب قبل “الكان”

استقبلت الأحد رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، المنتخب الوطني لكرة القدم بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش. وقدمت نجلاء بودن بهذه المناسبة التهاني للاعبين والإطار الفني، بقيادة المدرب منذر الكبير، بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنية لهم النجاح وتحقيق أفضل النتائج خلالها.

وأثنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ما بذله اللاعبون والإطار الفني من مجهودات في كأس العرب بقطر، ووصولهم الى المباراة النهائية.

وتحادثت نجلاء بودن رمضان مع الإطار الفني واللاعبين واطلعت على برنامج تحضيرات المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كأس إفريقيا التي تحتضنها الكامرون ، داعية الجميع الى تحقيق أفضل النتائج في هذه المسابقة الافريقية الهامة.