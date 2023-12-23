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رياضة

خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في “كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
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خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في “كان” كوت ديفوار
ح.م
خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في "الكان"

اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خمسة حكام دوليين جزائريين لإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا كان 2023 .

واختارت الهيئة القارية 42 حكما من بينهم 26 حكم ساحة، 30 حكم مساعد و12 حكام “الفار”.

وسيمثل الصافرة الجزائرية في “كان” كوت ديفوار، كل من الحكم الرئيسي مصطفى غربال، والحكم الرئيسي يوسف قموح بالإضافة إلى الحكمين المساعدين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، وحكم “الفار” لحلو بن براهم.

وسيتواجد الحكام بداية من 6 جانفي 2024 في كوت ديفوار، من أجل خوض تربص مطابقة المستوى مع لوائح المنافسة، ابتداء من الـ7 من نفس الشهر، أين سيقومون باختبارات بدنية، نظرية وحصص تطبيقية.

وتمنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي و أعضاء المكتب الفدرالي واللجنة الفدرالية للتحكيم، دورة ناجحة للحكام الجزائريين من أجل تشريف التحكيم الوطني.

وشهدت “كان” الكاميرون 2022 حضور خمسة حكام من الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من الحكم الرئيسي مصطفى غربال ، بالإضافة إلى المساعدين مقران قوراري وعبد الحق إيتشعلي، إلى جانب كل من لحلو بن براهم و مهدي عبيد شارف كحكمين للفار.

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