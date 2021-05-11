خمسة خيارات للترقية إلى رتبة بروفيسور

الوزارة تعلن عن فتح باب الترشح عبر الأرضية الرقمية:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الدورة الخامسة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية لفائدة الأساتذة المحاضرين صنف”أ” من أجل الترقية في رتبة “بروفيسور” وهذا عبر المنصة الرقمية “بروغرس”.

وحددت الوزارة تاريخ الفاتح من جوان كآخر أجل لإيداع ملفات المترشحين للترقية في مصاف الأستاذية، وينبغي على المعنيين الذين أتموا خمس سنوات خدمة فعلية كأساتذة محاضرين صنف “أ” تقديم ترشحهم عبر الأرضية الرقمية” بروغرس” التي خصصتها الوزارة لتلقي الملفات وفقا للشروط المحددة في دليل تقديم ملف الترشح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واشترطت الوزارة أن يقوم الأساتذة المعنيون بإيداع الترشح بالتأشير على الوثائق المطلوبة بعد ملئها لدى مسؤول وحدة التعليم والبحث في مؤسسة التعليم العالي التي ينتمون إليها المثبتين فيها بصفة أستاذ محاضر صنف”أ” لمدة خمس سنوات فما أكثر، مع احترام جميع الشروط والإرشادات الموضحة في دليل تقديم ملف الترشح. وهذا قبل تاريخ الفاتح جوان 2021، تحضيرا لدراسة الملفات من قبل اللجنة الجامعية الوطنية في دورتها الخامسة والأربعين.

وكشفت الوزارة في المنشور الذي نشرته عبر موقعها الرسمي عن الخيارات الخمسة المتاحة للأساتذة المحاضرين المترشحين لنيل رتبة أستاذ التعليم العالي، حيث يتعين على المعنيين تقديم ملف يحوي عدة منشورات وأعمال بيداغوجية وفقا للمعايير الدنيا التي تم اشتراطها في الدورة الخامسة والأربعين، حيث يشترط الاختيار الأول نشر مقالين في مجلة علمية محكمة دولية يكون المترشح فيها مؤلفا أولا أو ثانيا أو ثالثا، مع تأطير أو مناقشة أطروحة دكتوراه واحدة أو مذكرتي ماجستير اثنين أو أربع مذكرات ماستر، في حين يشترط الاختيار الثاني نشر مقال واحد في مجلة علمية محكمة دولية، مع نشر مقالين في مجلة علمية محكمة وطنية بحيث يكون المترشح مؤلفا رئيسا أو في المركز الثاني أو الثالث، بالإضافة إلى تأطير ومناقشة أطروحة دكتوراه أو مذكرتين في الماجستير أو أربع مذكرات ماستر.

وفي سياق ذي صلة، اشترطت الوزارة في الاختيار الثالث نشر المترشح لمقال واحد في مجلة علمية دولية محكمة، مع نشر محاضرتين مطبوعتين أو مسطارين إجرائيين مطبوعين “proceedings”، فضلا عن تأطير ومناقشة أطروحة دكتوراه أو مذكرتين في الماجستير أو أربع مذكرات ماستر، فيما يحتوي الاختيار الرابع على مقال في مجلة دولية محكمة ومقال في مجلة وطنية علمية محكمة مع نشر محاضرة مطبوعة أو مسطرة إجرائية مطبوعة، وتأطير ومناقشة أطروحة دكتوراه، أو مذكرتا ماجستير، أو أربع مذكرات ماستر، في حين يكون الاختيار الخامس اختياريا ويتعلق بتأطير ومناقشة أطروحة دكتوراه مع نشر مقال في مجلة علمية محكمة دولية بعد تاريخ الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ” أ” على الأقل، في حين يمكن احتساب براءة الاختراع المعترف بها دوليا بمثابة مقالة دولية.