خمسة منتخبات عربية تغادر المونديال

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اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 بحصيلة متباينة للكرة العربية، حيث شهدت البطولة خروجا مريرا لخمسة منتخبات من الدور الأول مقابل تأهل ثلاثة أخرى إلى دور الاثنين وثلاثين، ولم يكن الخروج مجرد مغادرة عادية، بل تخللته هزائم قاسية ومقلقة لبعض الفرق التي منيت شباكها بأهداف غزيرة أمام عمالقة اللعبة ومفاجآت البطولة.

وتلقى منتخب قطر الخسارة الأثقل في مسيرته المونديالية الحالية بسقوطه أمام منتخب كندا بنتيجة ستة أهداف دون رد لحساب المجموعة الثانية، وبدوره، عانى منتخب العراق من ليلة هجومية صعبة في المجموعة التاسعة عندما استقبلت شباكه خمسة أهداف نظيفة من منتخب السنغال، وذلك بعد أن خسر أيضا أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، ليغادر البطولة برصيد خال من النقاط ومستقبلا اثني عشر هدفا.

ولم يكن حال منتخب تونس أفضل في المجموعة السادسة، إذ تجرع هزيمة ثقيلة أمام منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، متبوعة بخسارة أخرى أمام اليابان بأربعة أهداف دون رد، وفي المجموعة الثامنة، واجه منتخب السعودية ليلة صعبة أمام إسبانيا انتهت برباعية نظيفة شلت حركته في التأهل، بينما اختتم منتخب الأردن مشاركته التاريخية الأولى بالخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف لهدف، ثم أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي المقابل، جاء التأهل العربي عبر ثلاثة مسارات مختلفة نحو الأدوار الإقصائية، حيث حسم منتخب المغرب عبوره كوصيف للمجموعة الثالثة رفقة البرازيل بعد عروض قوية، وتبعه منتخب مصر وصيفا للمجموعة السابعة خلف بلجيكا، في حين انتزع منتخب الجزائر بطاقة العبور من المجموعة العاشرة مستفيدا من تعادله المثير في الجولة الأخيرة أمام النمسا بثلاثة أهداف لكل منهما، ليتأهل ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.