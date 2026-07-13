خمس بلديات تتوج بجائزة أفضل بلدية محافظة على البيئة

الطبعة الأولى تكرّس المبادرات المحلية لدعم التنمية المستدامة

أعلنت وزارة البيئة وجودة الحياة، الاثنين بالجزائر العاصمة، عن نتائج الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية لأفضل بلدية محافظة على البيئة، التي نظمت تحت شعار “حماية البيئة مسؤولية مجتمعية”، وأسفرت عن تتويج خمس بلديات ومنح خمس أخرى جوائز تشجيعية، تقديراً لجهودها في ترسيخ الممارسات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

وجرى الإعلان عن النتائج خلال حفل رسمي أشرفت عليه وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الهيئات الوطنية وممثلي منظمات أممية وبعثات دبلوماسية.

وفازت بالجائزة الرئيسية بلديات مستغانم، عنابة، معسكر، بني عباس، تيغالمت بولاية سيدي بلعباس، بعد تقييم ملفاتها وفق معايير تقنية وبيئية شملت التخطيط البيئي، والتسيير العصري للنفايات، ونظافة المحيط، والتحسيس البيئي، وإدماج المرأة في التنمية المحلية.

كما منحت اللجنة الوطنية جوائز تشجيعية لبلديات العطف بغرداية وإيلولة أومالو بتيزي وزو لتميزهما في تعزيز المشاركة المواطنة، وبلديتي مزغنة بالمدية وبوقايد بتيسمسيلت لجهودهما في حماية الغطاء النباتي، فيما نالت بلدية إن صالح جائزة خاصة لدورها في إدماج المرأة في العمل البيئي وتثمين الموارد المحلية.

وأكدت الوزيرة كوثر كريكو أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى جعل البعد البيئي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

كما كشفت أن المسابقة ستتحول إلى موعد سنوي ينظم بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، بهدف تشجيع البلديات على الارتقاء بأدائها البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة.