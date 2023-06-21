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أول تظاهرة ثقافية دولية تنظم دون رعاية مالية للوزارة

خمس دول في أيام المسرح المتوسطي لوهران من 5 إلى 12 جويلية

زهية منصر
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خمس دول في أيام المسرح المتوسطي لوهران من 5 إلى 12 جويلية
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تم تحديد تاريخ 5 إلى 12 جويلية المقبل لتنظيم الدورة الثانية لأيام المسرح المتوسطي بمشاركة خمس دول هي تونس، فرنسا، إيطاليا، مصر والجزائر.
وقال مدير مسرح وهران إن الدورة الثانية من أيام المسرح المتوسطي تأتي على خلفية نجاح الدورة التجريبية التي نظمت العام الماضي على هامش الألعاب المتوسطية التي احتضنتها المدينة. وكشف سنوسي في اتصال معه أن هذه الدورة ستنظم تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من مديرية التعاون بالوزارة، ولكن دون رعاية مالية من الوصاية، بحيث اعتمد المسرح الجهوي لوهران على موارده الداخلية في تمويل التظاهرة بالكامل، وهي مداخيل شهر جانفي إلى اليوم إضافة إلى مساهمة شركاء المسرح من القطاعين العام والخاصة وكذا أصدقاء المسرح.
وقال سنوسي إن انخراط أصدقاء وشركاء المسرح وساكنة وهران في تبني التظاهرة واحتضانها هو نتيجة الاستثمار والعمل على تسويق وتثمين صورة المسرح كمؤسسة وما يقوم به فريق المسرح اليوم هو جني نتائج هذا الاستثمار والعمل على تثمينه.
وفي الجوانب المتعلقة بالتحضيرات للتظاهرة، قال سنوسي إن هناك شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا أصدقاء المسرح في رعاية التظاهرة منها مساهمة جمعية لحماية التراث بوهران اقترحت تنظيم زيارات موجهة للفرق الأجنبية التي ستزور وهران، مثلما اقترحت عائلات اعتادت زيارة المسرح إلى تقديم حلويات تقليدية للفنانين المشاركين، وهذا في إطار العمل على الترويج للتراث والأطباق الجزائرية كمبادرة منها ومثلما سيعمل أيضا متعاملون آخرون في دعم التظاهرة من ناحية التكفل بالإيواء وعشاء الضيوف وحتى الفندق الذي تعاقدت معه إدارة المسرح لإيواء ضيوف التظاهرة كان مساهما بتقديم تخفيضات وصلت إلى أربعين في المائة. وفي نفس السياق، أكد مدير المسرح أن فريق التظاهرة بدأ في طرح بيع وحجز تذاكر العروض وكان ثمة تجاوب وإقبال من قبل الجمهور والجمعيات.
وأوضح المتحدث أن التظاهرة ترمي مستقبلا لتكون ضمن أجندة الأحداث الثقافية التي سيكون لها أثر على الحياة الاقتصادية والسياحية للمدينة، لأن وهران كمدينة متوسطية تستحق أن تكون في الواجهة.

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