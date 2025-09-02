خمس سنوات للمتورطين في فضيحة إصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف لسوريين

توبع فيها 20 متهما عن وقائع خطيرة.. مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه:

زاد مجلس قضاء الجزائر، عقوبة المتهمين الموقوفين من فئة الموظفين المتابعين في ملف تزوير جوازات سفر لصالح رعايا سوريين، إلى 5 سنوات حبسا نافذا، بينما أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي المختص في الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، في حق بقية المتهمين بينهم السوريين.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت فيها رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء 2 سبتمبر، فقد أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد 20 متهما بينهم 12 موقوفا المتابعين في ملف تزوير جوازات سفر لصالح رعايا سوريين مع رفع العقوبة ضد 3 متهمين موقوفين إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

وقد مثل أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي، 20 متهما أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة بتهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث وجهت لهم جنح إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية، جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 394 مكرر 1، المادة 394 مكرر 3، المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

حيثيات ملف الحال، تعود إلى تاريخ 28 فيفري 2024، بناء على شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة، أمام أمن ولاية الجلفة، وهذا بعد اكتشافه صدور جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، حيث تضمنت الشكوى اتهامات مباشرة لموظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في وقائع ملف الحال.

وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق الذي توصل إلى اكتشاف صدور بطاقات التعريف البيومترية وجوازات سفر من دون شهادة جنسية لأجانب يحملون جنسية سورية، لتسفر التحريات عن اكتشاف استفادة 13 شخصا أجنبيا منهم 12 طفلا سوريا قصرا وهم من مواليد 2010 و2018، من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية.

التحقيقات المتتالية في وقائع الحال، أزالت الستار عن حقائق خطيرة، حيث توصل المحققون بعد استغلالهم المعمق لاستمارات طلب الوثائق البيومترية لمختلف البصمات المتوفرة في قاعدة المعطيات، بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “أ.احمد” تعود إلى موظف بالمصلحة البيومترية وهو المتهم “ب ق.سليمان”، وتأكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل.

كما تبين أيضا وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “ع. قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري المدعو “م. يوسف” الأمر الذي يوحي بقيام ذات الموظف، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة المتهمين هذا الثلاثاء من حقائق خطيرة مست المساس بنظام المعالجة الآلية وقاعدة المعطيات الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضرارا بهذه الهيئة العمومية.