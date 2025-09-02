-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
توبع فيها 20 متهما عن وقائع خطيرة.. مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه:

خمس سنوات للمتورطين في فضيحة إصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف لسوريين

نوارة باشوش
  • 166
  • 0
خمس سنوات للمتورطين في فضيحة إصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف لسوريين
ح.م

زاد مجلس قضاء الجزائر، عقوبة المتهمين الموقوفين من فئة الموظفين المتابعين في ملف تزوير جوازات سفر لصالح رعايا سوريين، إلى 5 سنوات حبسا نافذا، بينما أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي المختص في الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء، في حق بقية المتهمين بينهم السوريين.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت فيها رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء 2 سبتمبر، فقد أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد 20 متهما بينهم 12 موقوفا المتابعين في ملف تزوير جوازات سفر لصالح رعايا سوريين مع رفع العقوبة ضد 3 متهمين موقوفين إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
وقد مثل أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي، 20 متهما أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة بتهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث وجهت لهم جنح إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية، جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 394 مكرر 1، المادة 394 مكرر 3، المادة 394 مكرر 5 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
حيثيات ملف الحال، تعود إلى تاريخ 28 فيفري 2024، بناء على شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة، أمام أمن ولاية الجلفة، وهذا بعد اكتشافه صدور جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية، حيث تضمنت الشكوى اتهامات مباشرة لموظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في وقائع ملف الحال.
وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق الذي توصل إلى اكتشاف صدور بطاقات التعريف البيومترية وجوازات سفر من دون شهادة جنسية لأجانب يحملون جنسية سورية، لتسفر التحريات عن اكتشاف استفادة 13 شخصا أجنبيا منهم 12 طفلا سوريا قصرا وهم من مواليد 2010 و2018، من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية.
التحقيقات المتتالية في وقائع الحال، أزالت الستار عن حقائق خطيرة، حيث توصل المحققون بعد استغلالهم المعمق لاستمارات طلب الوثائق البيومترية لمختلف البصمات المتوفرة في قاعدة المعطيات، بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري “أ.احمد” تعود إلى موظف بالمصلحة البيومترية وهو المتهم “ب ق.سليمان”، وتأكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل.
كما تبين أيضا وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “ع. قنيسة- جنسية” على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري المدعو “م. يوسف” الأمر الذي يوحي بقيام ذات الموظف، بإيداع الملف لأجل المعالجة، خاصة أن له علاقات مع موظفي البلدية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة المتهمين هذا الثلاثاء من حقائق خطيرة مست المساس بنظام المعالجة الآلية وقاعدة المعطيات الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضرارا بهذه الهيئة العمومية.

مقالات ذات صلة
“وفاة السائق المتهم في حادث مرور حافلة الحراش”.. النيابة العامة تُفند

“وفاة السائق المتهم في حادث مرور حافلة الحراش”.. النيابة العامة تُفند

اليمين المتطرف يقحم الاتحاد الأوروبي في “كذبة” جديدة

اليمين المتطرف يقحم الاتحاد الأوروبي في “كذبة” جديدة

الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

الوزير الأول بالنيابة يتفقد التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025

وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع سلطنة عمان

وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع سلطنة عمان

الحماية المدنية: تسجيل 36 حريقا للغطاء النباتي في 14 ولاية

الحماية المدنية: تسجيل 36 حريقا للغطاء النباتي في 14 ولاية

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد