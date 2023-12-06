“خنساوات ومن طينة الصحابيات”.. فيديو لفلسطينية صابرة وثائرة يجتاح الشبكات
اجتاح فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية صابرة على مصابها وثائرة في وجه العدو الصهيوني شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون واحدة من الخنساوات ومن طينة الصحابيات.
تظهر السيدة في المقطع المتداول وهي تتفقد أمها المصابة في قصف لجيش الاحتلال وتقول لها: “قولي الحمد لله يما.. قولي لا حول وقوة إلا بالله.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا”.
ثم قامت وتابعت: “يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله”.
وأردفت: “والله صامدين.. والله لو آخر نفس من تحت الركام من تحت الأرض طالعين، إن تنصروا الله ينصركم، جيش محمد هاد لا يهزم ولا يقهر وربنا موجود!”.
سيدة فلسطينية من داخل مستشفى بغزة: والله صامدين والله لو آخر نفس من تحت الركام من تحت الأرض طالعين، إن تنصروا الله ينصركم، جيش محمد هاد لا يهزم ولا يقهر وربنا موجود! #غزة_تقاوم pic.twitter.com/reB2oUUxBY
— نون بوست (@NoonPost) December 4, 2023
وقال نشطاء تعليقا على الفيديو المؤثر أن هذه السيدة هي وجه غزة المنتصرة، مؤكدين أن خنساوات غزة الماجدات هن وقود النصر وسر الصمود، لذلك لا عجب حسبهم من بأس المقاومين الذين رضعوا حليب الكرامة وتوسدوا ذراع العزة.
لمن يريد أن يشاهد غزة وهي منتصرة..
شاهد هذه الخنساوية الغزاوية..
فخنساوات غزة الماجدات هن وقود النصر وسر صمود غزة.
والله صامدين لو تحت الركام”
جيش محمد لا يهزم ولا يقهر
هل تفهم يا ابن اليهودية#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/ZI2EmXGNUQ
— Safirmalki (@safirmalki) December 4, 2023
وارتأى آخرون أن هذه المرأة وغيرها من الغزاويات اللواتي ظهرن في عديد الفيديوهات المتداولة عبر الشبكات، من طينة الصحابيات، وهن مدارس في الصبر والقوة، ومصانع للرجال.
هذه السيده مدرسه في الصبر والايمان و الرجوله لله دركم يا اهل غزه والله إن نسائكم يوزعون رجوله على أشباه الرجال في العالم العربي والإسلامي pic.twitter.com/YYshfiacX2
— Dalia (@Dalia1639452) December 4, 2023