“خنساوات ومن طينة الصحابيات”.. فيديو لفلسطينية صابرة وثائرة يجتاح الشبكات

اجتاح فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية صابرة على مصابها وثائرة في وجه العدو الصهيوني شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون واحدة من الخنساوات ومن طينة الصحابيات.

تظهر السيدة في المقطع المتداول وهي تتفقد أمها المصابة في قصف لجيش الاحتلال وتقول لها: “قولي الحمد لله يما.. قولي لا حول وقوة إلا بالله.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا”.

ثم قامت وتابعت: “يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله”.

وأردفت: “والله صامدين.. والله لو آخر نفس من تحت الركام من تحت الأرض طالعين، إن تنصروا الله ينصركم، جيش محمد هاد لا يهزم ولا يقهر وربنا موجود!”.

وقال نشطاء تعليقا على الفيديو المؤثر أن هذه السيدة هي وجه غزة المنتصرة، مؤكدين أن خنساوات غزة الماجدات هن وقود النصر وسر الصمود، لذلك لا عجب حسبهم من بأس المقاومين الذين رضعوا حليب الكرامة وتوسدوا ذراع العزة.

وارتأى آخرون أن هذه المرأة وغيرها من الغزاويات اللواتي ظهرن في عديد الفيديوهات المتداولة عبر الشبكات، من طينة الصحابيات، وهن مدارس في الصبر والقوة، ومصانع للرجال.