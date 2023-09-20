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خنشلة: العثور على الطفل المفقود بغابة عين الطويلة

الشروق أونلاين
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خنشلة: العثور على الطفل المفقود بغابة عين الطويلة
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تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على الطفل المفقود بغاية تابعة لبلدية عين الطويلة بولاية خنشلة منذ ليلة أمس بصحة جيدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنيةّ، الأربعاء، في بيان لها أن وحداتها تدخلت على الساعة 22سا09د لأجل البحث عن طفل مفقود داخل غابة بقرية متيرشو بلدية ودائرة عين الطويلة.

وأضاف البيان أنه على اثر تلقي النداء باشرت مصالح الحماية برفقة الدرك الوطني عملية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 8 سنوات مسخرة كل الوسائل المادية والبشرية.

وتابع البيان أنه تم العثور على الطفل المفقود في تمام الساعة 07:30 من يوم الأربعاء، وهو في صحة جيدة.

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