خنشلة: هلاك ثلاثة نساء وطفلة من عائلة واحدة غرقا داخل بركة مائية

لقيت 3 نساء وطفلة مصرعهن غرقا داخل بركة مائية بقرية تاوونت ببلدية جلال جنوب ولاية خنشلة.

وكشفت مديرية الحماية المدنية، الأربعاء، أن عناصرها بالوحدة الثانوية تلقت نداء استغاثة في حدود الساعة الحادية عشر من صبيحة الأربعاء يفيد بغرق أربعة أشخاص ينحدرون من عائلة واحدة داخل بركة بعدما حاولت ثلاث نساء إنقاذ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات علقت داخلها.

واضاف بيان الحماية أن عناصر ها تنقلت إثرها إلى مكان الحادث حيث قاموا بانتشال جثث ثلاثة نسوة وطفلة وجدن متوفيات بعين المكان.

وقام عناصر الحماية المدنية على إثرها بنقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ششار, في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة إقليما تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.