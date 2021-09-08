-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
توقعات حالة الطقس: أمطار رعدية يومي الأربعاء والخميس عبر 27 ولاية
الجزائر

خنشلة: هلاك ثلاثة نساء وطفلة من عائلة واحدة غرقا داخل بركة مائية

الشروق أونلاين
  • 673
  • 0
خنشلة: هلاك ثلاثة نساء وطفلة من عائلة واحدة غرقا داخل بركة مائية

لقيت 3 نساء وطفلة مصرعهن غرقا داخل بركة مائية  بقرية تاوونت ببلدية جلال جنوب ولاية خنشلة.

وكشفت مديرية الحماية المدنية، الأربعاء،  أن عناصرها بالوحدة الثانوية تلقت نداء استغاثة في حدود الساعة الحادية عشر من صبيحة الأربعاء يفيد بغرق أربعة أشخاص ينحدرون من عائلة واحدة داخل بركة بعدما حاولت ثلاث نساء إنقاذ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات علقت داخلها.

واضاف بيان الحماية أن عناصر ها تنقلت إثرها إلى مكان الحادث حيث قاموا بانتشال جثث ثلاثة نسوة وطفلة وجدن متوفيات بعين المكان.

وقام عناصر الحماية المدنية على إثرها بنقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ششار, في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة إقليما تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

مقالات ذات صلة
وزارة الطاقة: اجتماع لجنة مشتركة بين القطاعات لمشروع غار جبيلات

وزارة الطاقة: اجتماع لجنة مشتركة بين القطاعات لمشروع غار جبيلات

3 ملفات في مواجهة الوزير الأول والنواب الجدد!

3 ملفات في مواجهة الوزير الأول والنواب الجدد!

 بلاني للشروق: النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر

 بلاني للشروق: النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر

شركات أدوية وهميّة متورطة في تسويق المهلوسات!

شركات أدوية وهميّة متورطة في تسويق المهلوسات!

سكان يقضون ليالي بيضاء بالعاصمة بسبب برنامج سيال

سكان يقضون ليالي بيضاء بالعاصمة بسبب برنامج سيال

هذه رزنامة التكفل بالحالات الخاصة وشروط التحويلات الجامعية

هذه رزنامة التكفل بالحالات الخاصة وشروط التحويلات الجامعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد