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الجزائر

خنشلة: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز وإنقاذ 6 آخرين

الشروق أونلاين
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خنشلة: وفاة 3 أشخاص اختناقا بالغاز وإنقاذ 6 آخرين

لقي 3 أشخاص  تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة  مصرعهم اختناقا بالغاز المنبعث من المدفأة بمنزل يقع بحي طريق مسكانة بولاية خنشلة وتم إنقاذ 6 آخرين.

وأكدت المديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، السبت، أن وحداتها بخنشلة تلقت بعد ظهر اليوم بلاغا يفيد باختناق 9 أشخاص جراء استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأضاف بأنه تم تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص بعين المكان وتقديم الإسعافات الأولية لـ6 أشخاص آخرين ثلاثة منهم في وضعية صحية حرجة قبل أن يتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة بعاصمة الولاية.

وقامت المصالح الأمنية المختصة إقليميا بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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