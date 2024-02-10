“خوخي” يحتفظ مع منتخب قطر بِكأس أمم آسيا

احتفظ اللاعب ذو الأصول الجزائرية بوعلام خوخي مع منتخب قطر مساء السبت، بِلقب كأس أمم آسيا لِكرة القدم.

وفازت قطر بِنتيجة (3-1) على منتخب الأردن، في نهائي كأس أمم آسيا 2024.

واحتضن ملعب لوسيل بِقطر أطوار المباراة النّهائية، تحت إدارة حكم السّاحة ما نينغ من الصّين.

وسجّل أهداف منتخب قطر المهاجم أكرم عفيف، في الدقيقتَين الـ 22 والـ 73 والوقت بدل الضّائع (90+4)، وكلّها كانت من ركلة جزاء. اللاعب ذاته الذي أنهى البطولة بِحيازته لقب الهدّاف، وذلك بِرصيد تسعة توقيعات.

وأمضى هدف منتخب الأردن لاعب الخطّ الأمامي يزن نعيمات في الدقيقة الـ 67، وهو رابع توقيع له في هذه المنافسة القارّية.

ودخل المدافع بوعلام خوخي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81.

وهكذا شارك خوخي في 5 مقابلات، من أصل 7 مواجهات للمنتخب القطري. وخاض بين هذه اللّقاءات مواجهتَين أساسيا.

وسبق لِبوعلام خوخي أن أحرز مع منتخب قطر كأس أمم آسيا، في النّسخة الماضية عام 2019 بِالإمارات.

وكان بوعلام خوخي (33 سنة) – ابن بلدية بو إسماعيل (ولاية تيبازة) – ينشط رفقة المهاجم إسلام سليماني، في نادي شبيبة الشراقة أواخر العقد قبل الماضي.

وعزّز منتخب “العنّابي” رصيده بِثاني كأس آسيوية، بينما حازت الأردن شرف تنشيط أوّل نهائي قارّي.

وتُجرى فعّاليات الطّبعة المُقبلة لِكأس أمم آسيا بِالسعودية، عام 2027.