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رياضة

خوخي يحتفل بمولوده الجديد وبونجاح من بين الحضور

سليم.ع
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خوخي يحتفل بمولوده الجديد وبونجاح من بين الحضور

أقام بوعلام خوخي مدافع السد القطري، مأدبة عشاء للفريق في مقر النادي عقب تدريبات السبت، وذلك بمناسبة قدوم مولوده الجديد ..
وحرص جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وجهاز إداري على تلبية دعوة بوعلام والمباركة على المولود الجديد، الذي سماه أحمد.
وكان الدولي الجزائري بغداد بونجاح من بين الحاضرين في مأدبة العشاء، إلى جانب مدرب النادي وأعضاء الطاقم الفني واللاعبين.
ويواصل السد تحضيراته استعدادا لمواجهة فريق الخور، ضمن الجولة الـ21 من دوري نجوم قطر، المرتقبة الثلاثاء، وهي المباراة التي يغيب عنها بونجاح، بسبب الإصابة.

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