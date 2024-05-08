خوسيلو.. أو كيف تشبع بـ “زوج دورو” فقط!

العنوان المُثبّت أعلاه لا علاقة له بِما يُسمّى بـ “التّنمية البشرية” حتّى نتّفق من البداية، كلّ ما في الأمر أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز لم يكن مُستعدّا لِدفع أكثر من 500 ألف أورو، لِجلب اللاعب خوسيلو في صيف 2023.

ومعلوم أن الإسباني بيريز له حاسّة حادّة لِشمّ النّقود، ولا يجد عناءً يُذكر في التقاطها حتّى ولو كانت مخبّأة في جوف حاوية النّفايات!

وجلب بيريز المهاجم خوسيلو من النادي المحلّي الإسبانيول، وبِصيغة الإعارة لِموسم واحد، وبِمبلغ زهيد جدّا (500 ألف أورو)، إذا استندنا إلى الأرقام الفلكية لـ “الميركاتو”، مبلغ قد يُنقفه رجلٌ باذخٌ في جلسة لِدقائق معدودات في “النّادي” أو المنتجع، ارتشافا للعصير. أو يدسّه سائحٌ أجنبيٌّ مُترفٌ في جيب شاب متهالك عضّه الدّهر بِنابه من أبناء البلد “السّياحي”، أتاه يترجّاه شراء “طاجين” أو شيء من هذا القبيل، ويختمه بِالتقاط “سيلفي” لِتخليد الإذلال القبيح.

وأنقذ خوسيلو (34 سنة) سهرة الأربعاء بيريز والريال وعشّاق النادي الأبيض عبر أرجاء المعمورة، بِهدفَين “قاتلَين” في الدقيقة الـ 88 والـ 90+1. لِيُحوّل مُمثّل الكرة الإسبانية تخلّفه إلى فوز (2-1) أمام الضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني، ويحجز مقعدا في نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ألا يجدر بعد هذا الدرس “الخوسيلي” أن يُعاد النّظر في “عبث” سوق الانتقالات الشتوية والصّيفية، و”التبراح” الاستعراضي الماجن والفاحش في أوكار الجلد المنفوخ؟