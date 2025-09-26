خوفا من اعتقاله.. طائرة نتنياهو تتجنب الأجواء الاوربية!

سلكت طائرة نتنياهو مسارا غير عادي في رحلتها إلى نيويورك يوم الخميس، متجنبة المجال الجوي لدولتين أوروبيتين اعترفتا بالدولة الفلسطينية، وخوفا من اعتقاله باعتباره مجرم حرب.

وأظهرت أجهزة تتبع الرحلات الجوية أن رحلة رئيس الوزراء الصهيوني اتخذت مسارا جنوبيا عبر أوروبا، وحلقت فوق البحر الأبيض المتوسط، ثم انحرفت جنوبا لتجنب كل من فرنسا وإسبانيا.

وفي رحلة سابقة إلى الولايات المتحدة في جويلية، اتخذت الطائرة “الإسرائيلية” الرسمية مسارًا مباشرا فوق فرنسا.

ولم يُذكر سبب هذا التغيير، وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” أن فرنسا سمحت لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي، لكن زيارة نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة تأتي في ظل تراجع مكانة إسرائيل في أوروبا.

اعترفت فرنسا هذا الأسبوع بدولة فلسطين، لتقود مسعى سلام جديد اتخذت فيه بريطانيا وكندا وعدة دول أخرى الخطوة نفسها، واعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية العام الماضي.

وكان نتنياهو قد تبادل انتقادات حادة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشأن الحرب في غزة، حيث اتهمتهما تل أبيب بتأجيج معاداة السامية.

كما تخضع خطط سفر رئيس وزراء الكيان الغاصب لمراقبة دقيقة بسبب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب مجازر في غزة.

وأي هبوط اضطراري في دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية قد يُعرّض نتنياهو نظريا لخطر الاعتقال، على الرغم من أن طائرته حلقت فوق إيطاليا واليونان، اللتين تعترفان بالمحكمة.

وأعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي أنها ستدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وستُشكّل فريقًا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، كجزء من مساعيها الأوسع للضغط على “إسرائيل” لإنهاء الحرب.

من المقرر أن يُلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.