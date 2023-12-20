خوفا من الاغتصاب.. سودانيات يستفتين في الانتحار وأخريات يلجأن لحبوب منع الحمل!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالحديث عن اعتداء قوات الدعم السريع على سودانيات بالاغتصاب، ما جعل بعضهن يستفتين في جواز الانتحار حفاظا على الشرف وأخريات يلجأن لحبوب منع الحمل أوالإجهاض خوفا من أن يتحولن لأمهات عازبات.

وتصدّر هاشتاغ «انقذوا السودان، واحموا النساء من الاغتصاب» التريند عبر منصة إكس، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني انسحاب قواته من من مواقعها في مدينة ود مدني (مركز إنساني)، واستيلاء قوات الدعم السريع عليها.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف شخص فروا من أماكن إقامتهم خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، في مدينة ود مدني جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتزايدت الدعوات لاستبدال القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان بعدما قالت تقارير إن رجال الجيش والشرطة فروا من مواقعهم، تاركين المدينة لمصير عنيف.

في هذا السياق شاركت العديد من النساء اللاتي يعشن في ود مدني خوفهن من الاغتصاب على أيدي ميليشيا الدعم السريع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ناشدن بالحماية، خاصة بعد تحدث تقارير عن تعرض فتيات للاعتداء الجنسي على مرأى ومسمع أهاليهن.

وقالت ناشطات سودانيات إن عددا كبيرا من النساء يبحثن عن حبوب منع الحمل والإجهاض، لعدم تمكنهن من الحصول عليها بسبب النزاع، كما يتداولن طرق التعامل مع الاغتصاب، بسبب استخدام قوات الدعم السريع الاغتصاب والاغتصاب الجماعي كسلاح حرب في دارفور والخرطوم.

وأعربت أخريات عن استعدادهن للموت قبل الاعتداء عليهن حيث كتبت إحداهن تدوينة عبر منصة إكس تقول فيها إنها تجلس مع بنات عمها في بيت واحد، حتى إذا ما حدث هجوم يقوم عمها بقتلهن بالرصاص، لأن الموت أرخم من الاغتصاب.

وأظهرت بعض التقارير، حالات اغتصاب بعد ساعات قليلة من استيلائهم على المدينة، وفرّ عشرات الآلاف من مدينة ود مدني منذ بدء التقدم يوم الجمعة، وأولئك الذين بقوا هم الأكثر عرضة للخطر.

وراسلت شابات سودانيات رجال الدين تستفتين في جواز الانتحار قبل حدوث الاغتصاب، لأن إسلامهن يجعلهن في حيرة من أمرهن أيحافظن عن الشرف أم الحياة.

وكشفت تقارير إخبارية أن «قوات الدعم السريع»، اغتصبت عشرات النساء والفتيات منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان بينها وبين القوات المسلحة السودانية في 15 أفريل 2023.

وسلط تقرير للمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، غطاه راديو دبنقا في 24 نوفمبر الماضي، الضوء على نمط محزن للعنف القائم على النساء، ووصفه بأنه «سلاح الحرب».

وفي ذلك الوقت، وثقت المنظمات النسائية أكثر من 120 حالة اغتصاب مؤكدة حتى أكتوبر 2023، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 4 ملايين امرأة وفتاة يتعرضن لخطر العنف الجنسي في جميع أنحاء السودان.