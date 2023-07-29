خيارات أخرى لحاملي البكالوريا بالقطاع الخاص للتكوين العالي

يمكنهم التسجيل بـ18 مؤسسة معتمدة وموزعة وطنيا

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خيارات أخرى لحاملي البكالوريا الجدد، وهذا من خلال التسجيل في مؤسسات التكوين العالي الخاصة المعتمدة، والتي بلغ عددها هذه السنة 18 مؤسسة مختلفة موزعة عبر عدد من الولايات وتقدم تكوينات في عدة ميادين مختلفة، وهذا مقابل مبلغ مالي تحدده كل مؤسسة.

ويمكن للراغبين التسجيل في إحدى مؤسسات التكوين العالي الخاصة وهذا بعد الاطلاع على شروط الالتحاق بها في المنشور التوجيهي الذي أتاحته الوزارة للناجحين عبر موقعها الرسمي، حيث تقدم تكوينات تتوج بشهادة ليسانس معترف بها وفي عدة تخصصات مماثلة لتلك الموجودة في مؤسسات التعليم العالي العادية.

عدة تخصصات في التسيير والاقتصاد

وفي ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، نجد عدة مؤسسات تعليم خاص، منها المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر والتي يمكن للناجحين في البكالوريا شعب التسيير والاقتصاد والعلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي التسجيل فيها لدراسة تخصص تسيير فندقي وإطعام، ويشترط من أجل ذلك النجاح في الاختبار الكتابي الذي يشمل مادة المنطق التطبيقي ومادة اللغة الانجليزية والثقافة العامة، وبعدها النجاح في الاختبار الشفهي أمام لجنة القبول، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تواريخ وشروط الالتحاق عبر الموقع الرسمي للمدرسة المدون في المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2023.

وفي السياق ذاته، يقدم معهد المناجمنت والتطوير بأولاد فايت العاصمة فرصة للناجحين في البكالوريا شعب تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات لدراسة تخصص إدارة الأعمال، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، مع إجراء مقابلة وامتحان كتابي للقبول النهائي.

اختبار اللغة الإنجليزية بمعهد المانجمنت

ويتيح معهد المناجمنت بالجزائر تخصصي المناجمنت والتسويق لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات والتسيير والاقتصاد والتقني رياضي أو شهادة أجنبية معادلة لها، ويشترط للقبول النجاح في اختبار اللغة الانجليزية بالنسبة للتكوينات التي تدرس باللغة الإنجليزية، ويتم التسجيل فيه على أساس التحويلات وهذا في حدود الأماكن المتوفرة، فيما يقدم معهد التكوين في التأمينات والتسيير بحيدرة تخصص نشاط تجاري لحاملي بكالوريا الشعب العلمية وتسيير واقتصاد، ويشترط فيه معدل بكالوريا يساوي أو يفوق 10.

أما معهد إدارة الأعمال بالجزائر”أنسيم سوب” فهو يضم عدة تخصصات في العلوم الاقتصادية والتسيير، على غرار إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة ومرافقة وتدقيق متاحة لحاملي بكالوريا علوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات وتسيير واقتصاد، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا فضلا عن إجراء مقابلة مع لجنة القبول، في حين تضمن مدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو تكوينا في مناجمنت الأعمال لحاملي بكالوريا الشعب العلمية على اختلافها، ويشترط أن يكون المعدل يساوي أو يفوق 10 في البكالوريا.

التجارة الدولية والتسويق الرقمي…تخصصات المستقبل

وفي السياق ذاته، تقدم مدرسة التكوين في تقنيات التسيير عدة تخصصات لحاملي البكالوريا وهي تسيير الفنادق والسياحة وتجارة دولية وتسويق رقمي ومحاسبة ومالية، حيث يمكن للناجحين في البكالوريا شعب تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، أما مدرسة إدارة الأعمال الجزائر(بيزنس سكول) فيمكن لحاملي بكالوريا في الشعب العلمية والتسيير والاقتصاد التسجيل في تخصصي إدارة أعمال ومالية ومحاسبة، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.

وفي نفس ميدان علوم التسيير والاقتصاد نجد المعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان الذي يقدم للناجحين تكوينا في تخصص اقتصاد وتسيير، ويتم الترتيب حسب أولوية الشعبة وعلى أساس المعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، فيما يقدم المعهد العالي للتجارة والتسيير بسطيف تخصص إدارة الأعمال ويكون الالتحاق بعد النجاح في امتحان كتابي ومقابلة شفهية، وفي السياق ذاته يمكن لحاملي البكالوريا التسجيل في المعهد العالي للتسيير الذي يضمن التكوين في ثلاث تخصصات وهي تسويق دولي وإدارة السياحة ومالية ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويقدم المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا “ابن رشد سوب” تخصص إدارة الأعمال .

تخصصات في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي

وتتيح مؤسسات التكوين العالي الخاصة ليسانس في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي، حيث يمكن للناجحين التسجيل في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا ابن رشد سوب بحيدرة وهذا في تخصص أنظمة معلوماتية للناجحين في البكالوريا شعب علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا مع احتساب علامة الرياضيات والفيزياء حيث تمم دراسة ملفات المترشحين واختيارهم على أساس المقابلة.

أما معهد التكنولوجيا “نوميديا” بسيدي عبد الله، فهو يقدم تكوينا في الليسانس في عدة تخصصات في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي وهي أنظمة مستقلة وبرمجيات محمولة، مستقرة ومتنقلة، وشبكة البنية القاعدية وأمن سيبراني، وهذا للناجحين في بكالوريا شعب رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، أما المعهد العالي للعلوم فيقدم تكوينا في تخصص أنظمة معلوماتية بالفرنسية لفائدة الناجحين في الشعب العلمية ويتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا.

تطوير البرمجيات وأمن الواب وهندسة المعلومات

وفي نفس ميدان الرياضيات والإعلام الآلي تبرز مدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو التي تضمن تكوينا في تخصصي نظم معلوماتية وأنظمة الشبكات المتاحة لحاملي البكالوريا في الشعب العلمية على اختلافها، على أن يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 10، أما المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا فتضمن عدة تكوينات مهمة، على غرار تطوير البرمجيات وتكنولوجيات الواب وأمن وإدارة الأنظمة والشبكات وهندسة المعلومات والبرمجيات بالإضافة إلى إعلام آلي وشبكات، حيث تمنح الأولوية الأولى لشعب الرياضيات والتقني لشعبتي تقني رياضي وعلوم تجريبية، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام وعدد الأماكن البيداغوجية المتوفرة مع النجاح في المقابلة.

وفي سياق آخر، يتيح معهد البصريات بالجزائر تكوينا في ميدان العلوم والتكنولوجيا تخصص بصريات لحاملي البكالوريا شعب رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، ويمكن أيضا للناجحين التسجيل في المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا في تخصصات الإلكترونيك أو اتصالات سلكية ولاسلكية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وعدد الأماكن المتوفرة مع النجاح في مقابلة، وتقدم ذات المدرسة تكوينا في تخصص كيمياء صيدلانية وكيمياء تحليلية، لحاملي بكالوريا شعب علمية ويجب أن يكون المعدل العام يساوي أو يفوق 10.

وتوجد عدة مؤسسات تكوين عال خاصة، التي تقدم تخصصات في ميادين الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، ومنها المعهد العالي للآداب واللغات “الغفران” بغرداية الذي يضمن تكوينا في الليسانس في تخصصات اللسانيات العامة والأدب العربي واللسانيات الأمازيغية والأدب الأمازيغي وانثروبولوجيا التراث الأمازيغي واللغة الانجليزية والفرنسية، متاحة لجميع شعب البكالوريا حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا، فيما تحتسب علامتي اللغة الفرنسية والانجليزية في التخصصين الأخيرين.

الحقوق والعلوم السياسية ..تخصصات متاحة لجميع الشعب

ويضمن المعهد العالي للعلوم تكوينا في تخصص الإرشاد والتوجيه “علوم التربية” والقانون العام وتخصص العلوم السياسية، وهذا حسب أولوية الشعبة للآداب والفلسفة والآداب واللغات الأجنبية، وبعدها باقي الشعب ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، أما مدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو فتقدم تكوينا متخصصا لحاملي البكالوريا في قانون المؤسسة والأعمال متاح لجميع شعب البكالوريا.

فيما يضمن معهد إدارة الأعمال الجزائر”أنسيم سوب” تكوينا في تخصص لغة انجليزية الأعمال لكل شعب البكالوريا، ويتطلب التسجيل فيه النجاح في مقابلة للقبول، أما المعهد العالي للغات الأجنبية “نور” بالبليدة فيقدم للناجحين تكوينا في تخصص الآداب شعبة اللغة الإنجليزية لجميع شعب البكالوريا، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه الذي يساوي أو يفوق 10.