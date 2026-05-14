“خيانة للدبلوماسية”.. بابا الفاتيكان ينتقد تصاعد التسلح في أوروبا

انتقد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بشدة، اليوم الخميس، تصاعد الإنفاق والتسلح العسكري في أوروبا، واصفا هذا التوجه بأنه “خيانة للدبلوماسية” وتقويض لجهود السلام والحوار.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز فقد استنكر البابا ارتفاع الإنفاق العسكري الأوروبي، الذي ​نما العام الماضي بأعلى نسبة منذ نهاية ‌الحرب الباردة، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه يشكل “خيانة” للدبلوماسية.

بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 864 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ عقود.

وجاءت تصريحات البابا خلال كلمة ألقاها أمام طلاب جامعة جامعة سابينزا في روما، حيث شدد على أن إعادة التسلح لا ينبغي اعتبارها إنفاقًا دفاعيًا، محذرًا من أن العالم بات “يتعرض للتشويه بسبب الحروب”، على حد تعبيره.

وأضاف أن استخدام مصطلح “الدفاع” لتبرير زيادة التسلح يضلل الواقع، لأن هذا المسار يؤدي إلى تصاعد التوتر وانعدام الأمن، ويحوّل الموارد بعيدًا عن قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، معتبرًا أنه يضعف الثقة في الحلول الدبلوماسية ويخدم مصالح نخبوية لا تهتم بالصالح العام.

كما حذّر البابا ليو من الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، مستشهدًا بحروب أوكرانيا وغزة ولبنان وإيران، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس “تدهورًا إنسانيًا” في العلاقة بين الحرب والتكنولوجيا، وتدفع العالم نحو دوامة من العنف والإبادة.

ودعا الطلاب إلى عدم الانغلاق داخل أيديولوجيات أو حدود وطنية ضيقة، حاثًا إياهم على أن يكونوا “صانعي سلام حقيقي”، ومؤكدًا أن مسؤولية بناء مستقبل أكثر استقرارًا تقع على عاتق الأجيال الشابة.