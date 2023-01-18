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رياضة

خيبة جديدة لكرة اليد الجزائرية

عمر سلامي
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خيبة جديدة لكرة اليد الجزائرية
ح.م
لقطة من مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام ألمانيا

خيّب المنتخب الوطني لكرة اليد، مرة أخرى، وسقط في المباراة الثالثة، أمام ألمانيا، ليكتفي أشبال المدرب غربي بلعب المباريات الترتيبية.

وتكبد المنتخب الوطني لكرة اليد أمسية الثلاثاء، ثالث هزيمة له في بطولة العالم، الجارية في بولونيا والسويد، وبنتيجة عريضة 21 -37 .

وكان السباعي الجزائري، قد انهزم في الجولتين الأولى والثانية، أمام صربيا وقطر على التوالي.

وبإقصائه من دور المجموعات، سيكتفي المنتخب الوطني لكرة اليد، بلعب المباريات الترتيبية من المركز 24 إلى المركز 32.

ويواجه أشبال المدرب غربي، مقدونيا في أول مباراة ترتيبية.

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