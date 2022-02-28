“خيرات الجزائر” في معرض دولي للفلاحة بباريس

تشارك الجزائر في الدورة الـ58 للصالون الدولي للفلاحة بالعاصمة الفرنسية باريس. في الفترة ما بين 26 و06 مارس 2022.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الإثنين، ستضمّ المشاركة الجزائرية 37 عارضًا من القطاعين العمومي والخاصّ. بتأطير من الغرفة الوطنية للفلاحة.

ويتربّع جناح الجزائر في صالون باريس على مساحة 350 متر مربع. يعرض فيها المشاركون الجزائريون “منتجات متنوعة وذات جودة عالية. وسط ديكور يعكس تنوّع مناطق الإنتاج في البلاد”.

ومن بين المنتجات الجزائرية المعروضة في صالون باريس الدولي للفلاحة، ذكر بيان الوزارة “زيت الزيتون، والتين المجفّف، وزيتون المائدة والتمور. ومختلف الخضروات والفواكه الطازجة والمجفّفة. إضافة إلى منتجات الصناعة التقليدية”.

“وتهدف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه التظاهرة الدولية الكبيرة، إلى التعريف بمختلف المنتجات الجزائرية، وإبراز قدرتها التنافسية مع منتجات دول أخرى من حيث الجودة والنوعية. كما يسعى العارضون إلى بحث فرص التصدير عن طريق إنشاء شراكات جديدة مع متعاملين أجانب خاصة في أوروبا وإفريقيا”، يضيف البيان.