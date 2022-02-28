-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: ثلوج وأمطار عبر عدة ولايات
الجزائر

“خيرات الجزائر” في معرض دولي للفلاحة بباريس

محمد عبد المؤمن
  • 193
  • 0
“خيرات الجزائر” في معرض دولي للفلاحة بباريس

تشارك الجزائر في الدورة الـ58 للصالون الدولي للفلاحة بالعاصمة الفرنسية باريس. في الفترة ما بين 26 و06 مارس 2022.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الإثنين، ستضمّ المشاركة الجزائرية 37 عارضًا من القطاعين العمومي والخاصّ. بتأطير من الغرفة الوطنية للفلاحة.

ويتربّع جناح الجزائر في صالون باريس على مساحة 350 متر مربع. يعرض فيها المشاركون الجزائريون “منتجات متنوعة وذات جودة عالية. وسط ديكور يعكس تنوّع مناطق الإنتاج في البلاد”.

ومن بين المنتجات الجزائرية المعروضة في صالون باريس الدولي للفلاحة، ذكر بيان الوزارة  “زيت الزيتون، والتين المجفّف، وزيتون المائدة والتمور. ومختلف الخضروات والفواكه الطازجة والمجفّفة. إضافة إلى منتجات الصناعة التقليدية”.

“وتهدف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه التظاهرة الدولية الكبيرة، إلى التعريف بمختلف المنتجات الجزائرية، وإبراز قدرتها التنافسية مع منتجات دول أخرى من حيث الجودة والنوعية. كما يسعى العارضون إلى بحث فرص التصدير عن طريق إنشاء شراكات جديدة مع متعاملين أجانب خاصة في أوروبا وإفريقيا”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

مرقي عقاري يحتال على زبائنه ويسلبهم أموالهم

مرقي عقاري يحتال على زبائنه ويسلبهم أموالهم

قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة

قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة

الخبراء يستعجلون الأبحاث في الجنوب لتعزيز احتياط البترول

الخبراء يستعجلون الأبحاث في الجنوب لتعزيز احتياط البترول

الاعتداء على 4 طالبات.. مديرية الخدمات الجامعية لبومرداس تنشر تفاصيل جديدة

الاعتداء على 4 طالبات.. مديرية الخدمات الجامعية لبومرداس تنشر تفاصيل جديدة

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 25 فيفري 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 25 فيفري 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد