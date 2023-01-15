خيط الروح على جبين زوجة حفيد نيلسون مانديلا.. صورة تصنع الحدث

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لزوجة حفيد نيلسون مانديلا، وهي تضع على رأسها حلي خيط الروح الجزائري.

وتظهر في الصورة التي صنعت الحدث عبر الشبكات، زوجة “زوليفوليل مانديلا”، حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل وهي تلبس خيط الروح.

وتقف حرم مانديلا إلى جانب وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، التي أشاد نشطاء ببراعتها في قصف سارقي التراث الجزائري.

في ذات السياق، استضافت مولوجي، السبت، حفيد مانديلا وحرمه، اللذين حضرا أول أنشطة الوزارة المرافقة لـ “البطولة الإفريقيية للمحليين”.

وتحرص الوزارة على تنظيم أنشطة ثقافية لمرافقة التظاهرات الدولية والإقليمية التي تحتضنها الجزائر على اختلاف أنواعها.

لذلك، نظمت عرض أزياء للألبسة التقليدية الجزائرية على شرف الوفود الرسمية المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر.

وحضر العرض “زويليفليل مانديلا” رفقة حرمه، إلى جانب مجموعة من مصممي الأزياء.

يذكر أن الجزائر تحتضن البطولة السابعة لكأس الأمم الإفريقية للاعبي كرة القدم المحليين (شان 2022) في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 04 فيفري 2023.

ضجة بسبب محاولة نسبه للمغرب

وكان “خيط الروح” قد أثار الجدل مؤخرا حول سرقة التراث الجزائري من قبل المغرب.

وثار نشطاء بعد ظهوره على جبين المطربة السورية أصالة نصري في كليب مشترك مع المغربية أسماء لمنور.

وتأسف العديد من المغردين لاستمرار سرقة المغاربة للتراث الجزائري والتقاليد بالاستعانة بفنانين من المشرق.

ولم يسكت المغردون الجزائريون عن السرقة ونشروا العديد من التغريدات التي توضح انتساب حلي “خيط الروح” للجزائر.

وأوردوا قصته وبدايات ظهوره الأولى، كواحد من أرقى وأكثر حلي المرأة الجزائرية ذوقا وجمالية.