خيوط من الذهب الخالص في ركبتي امرأة.. ما القصة؟!

اكتشف الأطباء في كوريا الجنوبية أثناء علاج امرأة مصابة بهشاشة العظام في الركبة، مئات الخيوط الذهبية الخالصة مزروعة في ساقيها، الأمر الذي أثار استغرابهم.

وعانت المريضة، التي تبلغ من العمر 65 سنة، سابقا من ألم شديد وتيبس في ركبتيها بسبب هشاشة العظام، ووُصفت لها مسكنات للألم ومضادات التهاب غير ستيرويدية، وحتى حقن مباشرة في ركبتيها.

لكن لم يثبت أي منها فعاليته بما يكفي لتمكينها من عيش حياة طبيعية خالية من الألم، بل وظهرت عليها آثار جانبية سلبية بسبب الأدوية، بما في ذلك آلام شديدة في المعدة، لذلك قررت تجربة الطب البديل، وتحديدا إجراءً مثيرا للجدل يُعرف باسم الوخز بالإبر بخيوط الذهب.

في البداية، خضعت المرأة لجلسات أسبوعية من الوخز بالإبر، حيث وُضعت خيوط ذهبية دقيقة حول ركبتيها، لكن هذا لم يُفاقم ألم هشاشة العظام، فزادت زياراتها لعيادة الطب البديل إلى عدة مرات أسبوعيا.

في النهاية، اشتد ألم ركبتيها لدرجة أنها اضطرت للعودة إلى المستشفى، فكشف فحص الأشعة السينية عن سماكة وتصلب في الجزء الداخلي من عظمة الساق، ونمو عظمي في الركبة، وجميعها أعراض شائعة لهشاشة العظام.

بالإضافة إلى مئات الخيوط الذهبية الدقيقة المغرزة في الأنسجة المحيطة بالركبة.

وحذر الأطباء من أن الوخز بالإبر بخيوط الذهب ليس له فائدة مثبتة علميا للمريض، ولكنه ينطوي على العديد من المخاطر المعروفة.

يمكن أن تُسبب الخيوط الدقيقة تكيسات، وتنتقل إلى الجسم، وتُتلف الأنسجة المحيطة، كما أنها قد تجعل فحوصات الرنين المغناطيسي التي قد تُنقذ الحياة، مستحيلة بسبب خطر إزاحة المعدن وتلف الأوعية الدموية.

مع العلم، أن استخدام هذا الطريقة، معروفة منذ زمن طويل في الدول الآسيوية لعلاج أنواع مختلفة من الألم، ولا يزال شائعا، لا سيما بين كبار السن.

يُعتقد أن إدخال هذه القطع الذهبية المعقمة يُؤدي إلى تحفيز مستمر للجسم وتسكين الألم، ولكن لا يوجد دليل على أي آثار إيجابية، بل على العكس، غالبا ما يُفاقم هذا الإجراء الحالة لأن المرضى يُؤجلون تلقي العلاجات الطبية الفعالة.