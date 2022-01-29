خيول السّاحل الإفريقي أسرع من نسور قرطاج

انتهت سهرة السبت مشاركة منتخب تونس لكرة القدم، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وخسر منتخب “نسور قرطاج” بِهدف لِصفر أمام فريق بوركينا فاسو، لِحساب ربع نهائي “كان” 2022.

واحتضنت مدينة غاروا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة جوشوا بوندو من بوتسوانا.

وسجّل هدف منتخب “الخيول” متوسط الميدان دانغو واطارا، في الوقت بدل الضائع (45+2).

وطرد الحكم مُسجّل الهدف البوركينابي واطارا في الدقيقة الـ 82، وقد لا يلعب النهائي، في حال تلقيه عقوبة الإيقاف بِمقابلتَين على الأقلّ، وأيضا في حال بلوغ منتخب بلاده هذه المباراة الختامية. عِلما أن الطرد لم يكن عن طريق جمع بطاقتَين صفراوَين، الأمر الذي قد ينجم عنه عقوبة مُغلّظة.

وكرّر منتخب بوركينا فاسو سيناريو “كان” الغابون 2017 إلى حدّ ما، لمّا فاز على الفريق التونسي بِثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي.

وفي النسخة الماضية بِمصر، بلغ منتخب تونس محطّة نصف النهائي وتموقع رابعا. بينما لم يحضر فريق بوركينا فاسو تلك البطولة لِعدم تأهّله.

وفي نصف نهائي البطولة الإفريقية مساء الـ 2 من فيفري المقبل، تلعب بوركينا فاسو مع الفائز من مباراة السنيغال وغينيا الاستوائية.

وتُجرى مواجهة منتخبَي السنيغال وغينيا الاستوائية سهرة هذا الأحد.