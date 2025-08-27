خُبراء يدعون إلى الاعتماد على المزارع الذكية والتلقيح الاصطناعي

لزيادة رؤوس الأغنام وتحسين السّلالات

يقترح خبراء في الفلاحة إدخال التكنولوجيات الحديثة في شعبة تربية الأغنام، لغرض تطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق إنشاء مزارع ذكية تعتمد على أحدث التقنيات والنظم المعلوماتية، مع الاستعانة بالتلقيح الاصطناعي في التكاثر.

أطلقت المفتشة البيطرية والخبيرة في الفلاحة هدى سميرة جعفري، دعوة لتقييم ثرواتنا الحيوانية، وخاصة تربية الأغنام، معتبرة أن المُربّين في هذه الشعبة يواجهون انشغالات عديدة، ومعتبرة الآن الحل يكمن في إنشاء مزارع ذكية، لمسايرة التطورات الرقمية الحاصلة عالميا، ولمواجهة ظاهرة الجفاف بسبب التغير المناخي العالمي.

وتقول المفتشة البيطرية في تصريح لـ” الشروق”، بأنهم ينتظرون نتائج الإحصاء العام الثالث، الذي انطلق في 19 ماي واستمر إلى غاية 27 جويلية 2024، لمعرفة العدد الحقيقي أو التقريبي لرؤوس الأغنام في الجزائر، ومن ثم تقييم الشعبة ككل.

وحسبها يواجه مربوا الأغنام، مجموعة من الانشغالات وعلى رأسها الوضعية الوبائية في ظل انتشار أمراض مختلفة، على غرار الحمى القلاعية، الجذري.. والتي باتت تؤثر على ثروتنا الحيوانية، علاوة على غلاء الأعلاف بسبب الجفاف، خاصة وأن الأعلاف تشكل 70% من غذاء الأغنام.

وتأسفت هدى جعفري، لتواصل ظاهرة الذبح العشوائي للمواشي وخاصة ذبح الإناث منها، زيادة على أن 70 بالمائة من المربين عائليون، وهو ما يحصر مهنة تربية الأغنام في الطابع التقليدي، ” في وقت نحن بحاجة إلى الانتقال إلى عملية صناعة الأغنام” على حد قولها.

وللنهوض بشعبة الأغنام، تقترح المفتشة البيطرية، إنشاء مزارع ذكية لتربية الأغنام تُسيّر بالطاقة الشمسية، وهي مزارع تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي تتوفر على أجهزة الإستشعار، مع إدخال نظم المراقبة والتحكم الآلي وتحليل البيانات، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الحيوانية، من لحوم وألبان وصناعات تحويلية.

ودعت أيضا، إلى تحسين السلالات الجزائرية عبر التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، للحفاظ على المحلية ومنها الدغمة، أولاد جلال، الرامبي، الدمان، السيداون.

وترى هدى جعفري، بأن إنشاء الوكالة الوطنية للصحة الواحدة والمحافظة على الثروة الحيوانية، والتي تكون عبارة عن هيئة وطنية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، ” هي جد مهمة لتجسيد الأمن الصحي الحيواني وضمان حماية واستدامة الثروة الحيوانية” على حدّ قولها.