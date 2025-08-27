-- -- -- / -- -- --
داربي “الاتحاد” و”المولودية” رسميا بملعب تشاكر

عمر سلامي
ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة

أكدت إدارة اتحاد العاصمة أن الداربي العاصمي أمام المولودية، سيعلب الأحد المقبل، بداية من السابعة مساءً، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقالت إدارة نادي “سوسطارة” في بيان لها، أنه تم اليوم الأربعاء، تأهيل ملعب تشاكر لاحتضان المباراة، عقب الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الملعب بحضور كل من الأمين العام للرابطة المحترفة لكرة القدم، مدير ملعب مصطفى تشاكر، وممثلين عن نادي اتحاد العاصمة، وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن الحماية المدنية.

وأضاف البيان أنه قد خُصص لأنصار اتحاد العاصمة ما مجموعه 6000 تذكرة، بالمدرجات من 6 إلى 10 المقابلة للمنصة الشرفية.

على أن تتم عملية بيع التذاكر على مستوى ملعب عمر حمادي، وسيعلن عن تاريخ انطلاقها في وقت لاحق.

وأشارت إدارة الاتحاد في بيانها أن أبواب ملعب مصطفى تشاكر أمام الجماهير ابتداءً من الساعة الرابعة عصرا.

الأكثر تفاعلا

الرأي

