“داربي” الفراعنة صعب وموقعة “أسود الأطلس” أصعب منه

القائد السابق للمنتخب الوطني علي فرقاني:

اعترف علي فرقاني القائد السابق للمنتخب الوطني بصعوبة اللقاء بين منتخبي الجزائر ومصر برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة بدولة قطر.

وقال رئيس جمعية قدماء لاعبي الخضر إن النتيجة جاءت كما توقعتها 1-1، وإن كل منتخب لعب شوط، حيث كان الشوط الأول لزملاء يوسف بلايلي، والثاني لأشبال كيروش، وأعترف أن ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم الأرجنتيني فاكيو ندو تيو كانت صحيحة ولا غبار عليها لأن المدافع محمود الامين توغاي لعب قدم المهاجم المص.

ودعا المدرب الوطني السابق إلى طي صفحة لقاء الفراعنة والتحضير جيدا لموقعة أسود الأطلس، حيث قال إنها أصعب من الأولى بحكم أن المغاربة أظهروا إمكانيات كبيرة واعتبرها نهائيا قبل الأوان، والفائز فيها سيتوج بالكأس العربية، داعيا الناخب الوطني الماجيك بوقرة إلى اختيار العناصر التي تكون جاهزة، حتى يكون الخضر في أحسن أحوالهم، كما أن الجانب التقني سيكون مهما هو الآخر، وأضاف نحن متأكدين من حنكة المدرب الوطني بوقرة ومن قوة زملاء رايس وهاب مبولحي، لهذا فنحن مطمئنين ومتأكدين من الإمكانيات التي يملكها منتخبنا.