داربي المولودية وبلوزداد.. تواصل عملية بيع التذاكر المخصصة لأنصار “الشباب”

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن تواصل عملية بيع التذاكر المخصصة لأنصار الفريق بمناسبة اللقاء الذي سيجمع “الشباب” بمولودية الجزائر.

وقالت إدارة “الشباب” في بيان لها: “تعلم إدارة فريق شباب بلوزداد أن عملية بيع التذاكر ستتواصل الأربعاء، ابتداء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة 2:30 زوالا، على مستوى أكشاك ملعب 20 أوت 1955 “.

وتتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة، إلى ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، الذي يدخل في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.