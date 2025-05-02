داربي شباب بلوزداد- مولودية الجزائر يوم 12 ماي دون جمهور

سيجري بملعب نيلسون مانديلا لحساب الجولة الـ 25:

يقام الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد وغريمه مولودية الجزائر، لحساب الجولة ال25 للرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، يوم الاثنين 12 ماي، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، دون جمهور، حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة.

وستجرى المقابلة، دون حضور الجمهور، بسبب العقوبة المسلطة من طرف لجنة الانضباط للرابطة على شباب بلوزداد “لاستعمال شماريخ ورمي مقذوفات في أرضية الملعب” (المخالفة الثالثة) و”رمي شماريخ ومقذوفات تحت المدرجات، مما تسبب في أضرار جسدية ومادية”، خلال المباراة التي انهزم فيها الشباب يوم السبت الماضي أمام شبيبة القبائل (2-3) بملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو، لحساب الجولة ال24.

وتمتد الجولة ال25 -التي تلعب مقابلاتها كاملة- على مدار ثلاثة أيام، حيث تبدأ يوم السبت 10 ماي، ببرمجة ثلاث مواجهات: شبيبة الساورة- ترجي مستغانم، نجم مقرة- جمعية الشلف واتحاد خنشلة- مولودية وهران.

وعقب الجولة الـ 24، تحتل مولودية الجزائر صدارة الترتيب بـ 45 نقطة وبفارق نقطتين عن الملاحقين المباشرين، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل بـ 43 نقطة لكل واحد.

وتنقص “العميد” مقابلة واحدة أمام غريمه التقليدي اتحاد الجزائر، مقررة يوم الجمعة 23 ماي بملعب 5 جويلية، ضمن تسوية رزنامة الجولة 22.