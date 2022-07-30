“داربي” مغاربي واعد والجزائر من أجل تكرار سيناريو مصر

ربع نهائي كأس العرب لأقل من 20 سنة - الجزائر- تونس مساء الأحد (19.00)

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي، عشية اليوم بملعب “الأمير سلطان بن عبد العزيز” بمدينة أبها السعودية بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر، لحساب الدور ربع نهائي من منافسة كأس العرب لهذه الفئة.

ويطمح أشبال الجزائر لتجاوز عقبة أشقائهم التونسيين، وتكرار ما فعلوه في الطبعة السابقة من ذات المنافسة، بالوصول على الأقل إلى المباراة النهائية.

وكان المنتخب الوطنب تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ليبيا (3-1) الأربعاء الفارط، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، بفضل أهداف تداول على تسجيلها كل من جوريس رحو (د 25)، أسامة عمر (د 73) و لحلو أخريب (د 82). وكان الفريق الوطني قد فاز في الجولة الأولى أمام لبنان (2-1) الخميس ما قبل الماضي.

من جهته، سجل المنتخب التونسي فوزا كبيرا على جيبوتي (6-0)، سمح له باحتلال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليضرب موعدا مع نظيره الجزائري، في داربي مغاربي من أجل انتزاع مكانة في الدور نصف النهائي.

وبعد الخسارة في نهائي الطبعة السابقة بمصر التي جرت في 2021، يطمح اشبال المدرب الوطني محمد لاسات تحقيق نتيجة أحسن خلال الطبعة الثامنة، حيث يتمثل في التتويج باللقب، على الرغم من أن التنافس كبير على تحقيق هذا المبتغى أمام البلد المنظم وحامل اللقب، السعودية.

وتعرف هذه البطولة مشاركة 18 بلدا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات كل واحدة منها تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل متصدرو المجموعات الست إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي المقرر بداية من اليوم الأحد.

أما الدور نصف النهائي، فسيجرى يوم الأربعاء القادم، بينما برمج النهائي يوم السبت 6 أوت على (00ر19).