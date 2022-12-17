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رياضة

داربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة رسميا في ملعب 5 جويلية بحضور الجمهور

عمر سلامي
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داربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة رسميا في ملعب 5 جويلية بحضور الجمهور
ح.م
ملعب 5 جويلية

تقرر رسميا إجراء المباراة المتأخرة، عن الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى، بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة، في ملعب 5 جويلية، بحضور الجماهير.
وجاء ترسيم مباراة الداربي المقررة الثلاثاء المقبل، في ملعب 5 جويلية، بعد زيارة اللجنة الأمنية الولائية، ومنحها الموافقة على إجراء اللقاء، بذات الملعب.

وحسب بيان لإدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، فإن المباراة تلعب بحضور الجمهور، على أن يتم تحويل الجماهير إلي المدرجات العلوية باعتبار أن الأشغال مازالت قائمة في المدرجات السفلية.

وأضافت إدارة ديوان المركب الأولمبي أن عملية بيع التذاكر الخاصة بالداربي ستكون بداية من الأحد 18 ديسمبر بشبابيك ملعب 5 جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا.

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